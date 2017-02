artikel-ansicht/dg/0/

Vreden (dpa) Apple-Chef Tim Cook kam auf Partner-Besuch nach Deutschland in einer komplizierten Zeit. In den USA macht Präsident Donald Trump mächtig Druck, US-Firmen sollen Jobs zuhause schaffen. America first. In Europa steht Apple im Visier der EU-Kommission, die eine Milliarden-Steuernachzahlung in Irland fordert. Cook sprach beim Besuch der nordrhein-westfälischen Firma Dula, die Möbel für Apple Stores und auch die neue Konzernzentrale fertigt, auch über aktuelle Themen: