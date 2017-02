artikel-ansicht/dg/0/

Der Wagen krachte laut Angaben der Polizei frontal gegen einen Baum, nachdem das Fahrzeug zuvor aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen war. Zahlreiche Einsatzkräfte waren vor Ort, darunter Feuerwehrleute und Notärzte, die die beiden Schwerverletzten noch am Unglücksort erstversorgten, ehe sie in Krankenhäuser eingeliefert wurden. Feuerwehrleute mussten die im Wagen eingeklemmten Insassen zuvor mit schwerem Gerät aus dem völlig zerstörten Auto befreien. Die Mutter erlitt eine Kopfverletzung, das Kind eine Schulterverletzung. Die Landstraße 16 musste während der Rettungsarbeiten für längere Zeit komplett gesperrt bleiben. Der Unfall ereignete sich am Montagabend gegen 22 Uhr.