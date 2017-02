Charlotte am Haken

artikel-ansicht/dg/0/

Ketzin/Havel (MOZ) Dienstagmorgen auf dem Gelände des ehemaligen Kraftfuttermischwerkes in Ketzin/Havel. Zwei Autokräne mit je maximal 70 Tonnen Hublast warten am Hafenbecken auf "Charlotte". Ein Schubverband schiebt sie ruhig und genau in das Areal. Die Schranken und Anlegebleche sind vor dieser vorerst letzten Fahrt der Ketziner Fähre bereits abgebaut worden. Die Hubtaue werden sorgfältig vorbereitet, angeschraubt und "Charlotte" schiebt noch im Wasser, ein wenig vor und zurück.