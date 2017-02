Stallpflicht bleibt länger bestehen

artikel-ansicht/dg/0/

Ostprignitz-Ruppin (MZV) Laut Veterinäramt bleibt die Stallpflicht für Geflügel im Landkreis noch sehr lange bestehen. "Wir haben, deutschlandweit gesehen, immer noch Meldungen von neuen H5N8-Fällen", sagte Kreistierärztin Simone Heiland in Bezug auf den so benannten Virus, der die Vogelgrippe auslöst. Die deshalb erfolgte Stallpflicht gilt im Landkreis Ostprignitz-Ruppin seit 14.November. Auch der Tierpark Kunsterspring war von der Seuche betroffen(RA berichtete). Er wird geschlossen bleiben - "auf jeden Fall bis Ende des Monats", so Heiland. Dort wurden aber aufgrund einer Ausnahmegenehmigung nicht alle Vögel getötet. Anders war es in Ganz zu Beginn des Jahres, wo ein ganzer Bestand wegen des Auftretens von H5N8 gekeult worden war. Im Zuge dessen gab es dort einen Sperrbezirk drei Kilometer sowie ein sogenanntes Beobachtungsgebiet zehn Kilometer um den betroffenen Stall herum. Der Sperrbezirk ist am Dienstag aufgehoben worden. Er war mit sehr strengen Auflagen verbunden. Aufrecht erhalten bleibt aber das Beobachtungsgebiet, betonte Heiland. Auch dort gilt nicht nur eine Stallpflicht, sondern zum Beispiel auch andere Verbote, die vor allem für gewerbliche Geflügelhalter Konsequenzen haben. Das Beobachtungsgebiet kann erst zum 16.Februar aufgehoben werden - falls keine neuen Grippevirus-Funde auftreten sollten.