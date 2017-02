Oderbrücher ignorieren Veganer-Demo

artikel-ansicht/dg/0/

Golzow (MOZ) Aktivisten des Berliner "Bündnis Tierfabriken-Widerstand" sind am Dienstag bei ihrer Demonstration gegen Hähnchenmastanlagen in Golzow und Sachsendorf (Märkisch-Oderland) auf geringe Resonanz in der Bevölkerung gestoßen. Als gemeinsamer Nenner mit den wenigen Einwohnern aus der Region erwies sich die Kritik an der Massentierhaltung. Weitergehende Ziele des Bündnisses wie die Errichtung einer veganen Gesellschaft und der Verzicht auf Tierhaltung zum Zwecke der menschlichen Ernährung fanden jedoch keine Zustimmung.