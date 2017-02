Wegen Hundedreck auf Verlobte eingeschlagen

artikel-ansicht/dg/0/

Neuruppin (RA) Mit einem zehntägigen Verweis endete am Montagabend ein Einsatz wegen häuslicher Gewalt in Neuruppin. Ein 33-Jähriger hatte in der Franz-Mehring-Straße seiner 32-jährigen Verlobten mehrfach mit der Faust gegen den Hinterkopf geschlagen, nachdem er nach Hause gekommen war und bemerkt hatte, dass sein Hund in der Wohnung sein Geschäft verrichtet hatte. Die Frau, bei der später ein Alkoholwert von 2,42Promille gemessen wurde, erlitt weiterhin Schwellungen und Kratzer an den Händen. Eine ärztliche Behandlung lehnte sie aber ab. Der Mann, der einen Alkoholpegel von 1,26 Promille hatte, wurde mit auf die Wache genommen, wo er einen Wohnungsverweis erhielt. Als die Polizisten aber danach der Frau ihre Dokumente übergeben wollten, erschien der 33-Jährige ebenfalls in ihrer Wohnung. Daher wurde er in Gewahrsam genommen. Da der Mann seinen Hund nicht bei der Frau lassen wollte, wurde das an Tier an einen Mitarbeiter eines Tierheimes übergeben. In der Zelle klagte der Mann über Unwohlsein. Ein Arzt bescheinigte aber die Gewahrsamstauglichkeit. Als der 33-Jährige am Morgen entlassen wurde, tauchte er gegen 7 Uhr abermals bei der 32-Jährigen auf und stahl dort einen Wohnungsschlüssel.