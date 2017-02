Lehm stampfen statt Skiurlaub

artikel-ansicht/dg/0/

Neuruppin (RA) Knapp 30Grad Celsius im Schatten, dazu ein paar Wolken am sonnigen Himmel. Auch so können Winterferien aussehen - zumindest für eine kleine Gruppe von der Evangelischen Schule Neuruppin.

Es war noch tiefe Nacht, als sich am 28.Januar vier Schüler und vier erwachsene Begleiter auf den Weg zum Flughafen nach Berlin machten, um über Amsterdam 15Stunden lang nach Entebbe zu fliegen - die ehemalige Hauptstadt von Uganda. In den 35Millionen Einwohner zählenden Binnenstaat in Ostafrika unterhält das Evi bereits seit 2011 partnerschaftliche Beziehungen - genauer genommen nach Rubona zur dortigen Secondary School. So gehen seitdem bereits die Einnahmen aus der alljährlichen "Aktion Tagwerk" direkt dorthin. Davon wurde bereits ein Haus für die Lehrer errichtet, eines für die Schüler, die aus einem sehr großen Einzugsgebiet kommen, ist bereits in Planung. Im vergangenen Schuljahr absolvierten außerdem zwei junge Ugander ein halbjähriges Stipendium an der Evangelischen Schule und wohnten derweil bei hiesigen Gastfamilien.

Jetzt aber war es an der Zeit für den seit rund zwei Jahren geplanten Gegenbesuch aus Brandenburg. Dafür verzichteten die Schüler - Ronja Duppel, Marie Luise Matzen, Jannis Böthig und Ludwig Tautz - nicht nur auf ihre Winterferien oder etwa den obligatorischen Skiurlaub mit der Familie. Sie tragen die Kosten auch selbst, knappsten sich dafür zum Teil Monat für Monat etwas vom Taschengeld ab oder suchten sich einen Job, um sich die Reise leisten zu können.

Dafür absolvieren sie nun ein proppevolles Besuchsprogramm. Kaum waren die Flugstrapazen überstanden, wollte bereits die Partnerschule besucht werden. Nach einem Rundgang und dem gegenseitigen Vorsingen der ugandischen und deutschen Nationalhymnen sowie der Hymne der Torro, dem in der Region Rubona heimischen Stamm, stand tatsächlich Unterricht auf dem Programm - trotz Winterferien in Brandenburg. Erst danach ging es für die Schüler ihre Gastfamilie, während die erwachsenden Begleiter - darunter Lehrer Frank Weigel als Initiator der Partnerschaft - in Lodges unterkamen.

Unterricht gab es auch am vorigen Dienstag für die Besucher aus Neuruppin. Auf dem Stundenplan standen Themen mit sehr deutschem Bezug. In Geografie etwa wurde das Ruhrgebiet abgehandelt, in Geschichte die deutsche Kolonialzeit in Ostafrika. Einen deutlichen Kontrast bot da schon der Nachmittag mit einheimischen Tänzen. Tags darauf wurde nach der Schule ein großer ugandischer Markt besucht. Der vorige Donnerstag stand im Zeichen der "Aktion Tagwerk" - diesmal aber als Hilfe vor Ort. Die gesamte Rubona Secondary School und mit ihr die deutschen Jugendlichen arbeitete auf der Farm eines schwerbeschädigten Dorfbewohners. Unter anderem, so berichtet Frank Weigel, entsteht dort ein Lehmhaus für eine Küche. Und so kam es, dass die Evi-Schüler, anstatt wie sonst in den Winterferien durch Schnee zu stapfen, auf einmal Lehm stampften. Fotos der Aktion lassen aber durchaus Freude an der Arbeit erkennen.

Als Lohn für die Mühen folgte für die Evi-Gäste ab Freitag ein ausgiebiger Ausflug in den Queen Elizabeth National Park, wo sie unter anderem freilebende Löwen und Elefanten beobachten konnten. Das war der Abschluss für die erste von zwei Besuchswochen. Während in der Heimat die Ferien bereits vorbei sind, können sich die vier Schüler weiter der Mission internationale Partnerschaft widmen.