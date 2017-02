Patriots begeistert bei Super-Bowl-Parade in Boston gefeiert

artikel-ansicht/dg/0/

Boston (dpa) Begeisterter Empfang für die Helden des 51. Super Bowl: Nach ihrem fünften Gewinn der US-Football-Meisterschaft haben Zehntausende Fans den New England Patriots in Boston zugejubelt.

artikel-ansicht/dg/0/1/1550431/

Fans der New England Patriots warten in Boston auf die Siegesparade der Super Bowl Gewinner.

Fans der New England Patriots warten in Boston auf die Siegesparade der Super Bowl Gewinner. © Charles Krupa/AP/dpa

Bei Schneeregen feierten sie in der Stadt an der Ostküste das Team um Superstar Tom Brady auf den offenen Wagen mit Sprechchören und Fahnen.

Bradys nach dem Finale verschwundenes Trikot wird nun sogar ein Fall für die texanische Polizei. «Wer auch immer das Jersey genommen hat, sollte es zurückgeben. Die Texas Rangers sind auf seiner Spur», sagte der Vize-Gouverneur des US-Bundesstaats, Dan Patrick. Ein Video zeigt einen fassungslosen Brady, der nach dem spektakulären Final-Triumph in Houston in der Umkleide sein Trikot sucht. Die National Football League kündigte eine Untersuchung an und will die Polizeibehörden bei ihren Ermittlungen unterstützen.

Bei der Parade in Boston reckten die Spieler immer wieder die Vince-Lombardi-Trophäe hoch, die Krone des Super Bowl. Es gab Konfetti, Fanfaren und Sprechchöre. Auch der Deutsche Sebastian Vollmer war auf einem der Wagen; er hatte verletzungsbedingt die ganze Saison gefehlt und auch beim Super-Bowl-Sieg über die Atlanta Falcons nur zugeschaut.

Einige Spieler trugen rot-graue Pudelmützen und graue Kapuzenpullis, um sich vor der Kälte zu schützen. «Es ist kalt und es ist nass, aber das ist doch ein einmaliger Moment», sagte ein Patriots-Fan dem Sender ABC.

Quarterback Brady hatte sein Team in der Nacht zum Montag in einem dramatischen Finale aus aussichtsloser Position doch noch zum Sieg geführt. Die Atlanta Falcons hatten bereits mit 25 Punkten geführt, doch am Ende siegten die Patriots mit 34:28 nach Verlängerung.

Einen vermeintlichen Diebstahl des Brady-Trikots wollen die texanischen Super-Bowl-Gastgeber nicht auf sich sitzen lassen. Der Bundesstaat messe der Gastfreundschaft und dem Football hohe Bedeutung bei, sagte Spitzenpolitiker Patrick. Daher dürfe nicht in den Geschichtsbüchern stehen, dass Bradys Trikot in dem Bundesstaat gestohlen worden sei. Der Erfolg des Super Bowl in Houston dürfe durch nichts geschmälert werden, erklärte der Vize-Gouverneur.