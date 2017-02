Neuer Lehrgang zum Ausbilder

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) In Zusammenarbeit mit dem Ausbildungsverbund Teltow e.V. bietet das RegionalCenter Brandenburg und die IHK vom 1. März bis 31. Mai einen Lehrgang nach Ausbildereignungsverordnung für Ausbilder an. Der Kurs findet jeden Mittwoch von 8 bis 15 Uhr in der Jacobstr. 7 in Brandenburg statt und ist kostenpflichtig. Anmeldungen sind unter 03381/52910 oder E-Mail brb@ihk-potsdam.de möglich.