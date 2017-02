Terrorverdächtiger "Druide" wegen Waffenbesitzes in U-Haft

artikel-ansicht/dg/0/

Karlsruhe (DPA) Eine Gruppe Rechtsextremisten soll Anschläge auf Juden und Flüchtlinge geplant haben. Trotzdem landet ihr Kopf, ein 66-jähriger selbst ernannter "Druide", zunächst nur wegen Volksverhetzung in Untersuchungshaft. Jetzt legt die Bundesanwaltschaft nach.

Zwei Wochen nach der Zerschlagung einer mutmaßlichen rechtsextremen Terrorzelle sitzt der Kopf der Gruppe nun auch wegen Verstößen gegen das Waffengesetz in Untersuchungshaft. Einen entsprechenden Haftbefehl habe der Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs (BGH) dem Mann bei einer Vorführung am Dienstag eröffnet, wie die Bundesanwaltschaft mitteilte. Außerdem verdächtigt ihn die Karlsruher Behörde, mit Komplizen eine rechtsterroristische Vereinigung gebildet zu haben. Die Gruppe soll Anschläge auf Juden, Flüchtlinge und Polizisten vorgehabt haben.

Der 66-Jährige, der sich selbst als keltischer Druide bezeichnet, war bei bundesweiten Durchsuchungen am 25. Januar in Brandenburg gefasst worden. Er soll der Bewegung der "Reichsbürger" nahestehen, die die Bundesrepublik nicht anerkennen und behaupten, das Deutsche Reich bestehe bis heute fort. Weil gegen ihn schon ein Haftbefehl wegen Volksverhetzung vorlag, kam er zunächst deshalb in U-Haft.

In den Wohnungen des 66-Jährigen seien "Schussapparate sowie Munition" sichergestellt worden, hieß es nun. Die Ermittler gingen davon aus, dass diese "zur Umsetzung der Ziele der Vereinigung" dienen sollten.

Festgenommen wurde der Mann nach Informationen aus Sicherheitskreisen bei seiner Lebensgefährtin in Rietz-Neuendorf bei Fürstenwalde. Zuletzt soll er einige Monate auf einem Campingplatz in Sachsen-Anhalt und davor im badischen Schwetzingen gelebt haben.

Die Bundesanwaltschaft geht davon aus, dass die Gruppe aus sechs Leuten bestand und es außerdem einen Helfer gab. Ein 51-Jähriger, der nach dpa-Informationen in der Nähe von Hockenheim gefasst wurde, sitzt ebenfalls in Untersuchungshaft. Bei ihm wurden Sprengstoff, Waffen und Munition gefunden. Nach Recherchen des NDR-Magazins "Panorama" soll die Gruppe sogar noch deutlich größer gewesen sein und 12 bis 18 Mitglieder gehabt haben.