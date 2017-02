50000. Gast in der Richterakademie

artikel-ansicht/dg/0/

Wustrau (RA) Mit Bettina Tayefeh Mahmoudi konnte am Dienstag die 50000. Teilnehmerin einer Tagung der Deutschen Richterakademie in der 1993 eröffneten Tagungsstätte Wustrau begrüßt werden. Die Direktorin des Amtsgerichts Weilburg (Hessen) nimmt derzeit an der von vom Land Niedersachsen veranstalteten Fortbildung zum Thema "Deutsche Justizgeschichte ab 1945" teil. Bei dieser werden die Schwierigkeiten beim Aufbau einer rechtsstaatlichen Justiz aufgezeigt und die unterschiedlichen Entwicklungen der Systeme in der Bundesrepublik Deutschland und der ehemaligen DDR gegenübergestellt.