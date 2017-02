Wildvogelkot Ursache für Infektion mit Geflügelpest

artikel-ansicht/dg/0/

Seelow/Alt Tucheband (MOZ) In Alt Tucheband, wo am Montag in einer Putenmastanlage ein weiterer Fall von Geflügelpest bestätigt worden war, ist am Dienstag der gesamte Bestand von rund 22 000 Puten getötet worden. Wie bereits bei den Entenställen in Neuhardenberg hat die Firma Anicon aus Höltinghausen (Niedersachsen) die Aufgabe übernommen.

Die Zufahrten der Stallanlagen am Alt Tuchebander Ortseingang wurden am Dienstag vom Wachschutz streng gesichert. Niemand dufte die Anlage betreten, um zu verhindern, das sich der tödliche Erreger weiter ausbreitet. Der Ablauf der Tötung erfolgte genau so wie bei den Entenställen, informierte Amtstierarzt Dr. Ralph Bötticher. Wie in Neuhardenberg, so war auch in Alt Tucheband ausschließlich das Personal von Anicon bei der Tötung im Einsatz. Dies schon aus Gründen des Arbeitsschutzes. "Der Erreger ist zwar nicht direkt auf den Menschen übertragbar. Er kann aber mutieren und so auch gefährlich werden", erläutert Dr. Bötticher.

Die Puten wurden in Transportkäfige gescheucht und damit in den Container gebracht, in den das Gas, mit dem die Tiere erstickt wurden, hineinströmte.

Zu den Infektionswegen gebe es bereits wichtige Erkenntnisse, informierte der Amtstierarzt. Er gehe davon aus, dass die großen Wildvögelbestände, die sich derzeit im Oderbruch aufgehalten, den Erreger in die Ställe bringen. "Es reicht ein Kothaufen eines infizierten Wildvogels, über den ein Fahrzeug rollt, das zur Versorgung des Masttierbestandes eingesetzt ist, und schon in der Stall infiziert", erklärte er. Für Neuhardenberg wurde nachgewiesen, dass die Infektion von einem Stall zum andren gewandert ist. Einen weiteren Fall der Geflügelpest gebe es derzeit im Landkreis nicht, erklärte Dr. Bötticher in Alt Tucheband.