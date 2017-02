Ministerium muss Stasi-IM wieder einstellen

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1550451/

Nach über 25 Jahren im Dienste Brandenburgs hatte er auf ein Zeichen der Versöhnung gehofft. Doch das Land machte am Dienstag vor dem Arbeitsgericht Potsdam noch einmal deutlich, dass es den hohen Beamten auf keinen Fall wieder beschäftigen will - weder auf seiner langjährigen Stelle als Vize-Chef des Landesinstituts für Rechtsmedizin und schon gar nicht - wie ursprünglich geplant - als dessen Direktor. Die Vertrauensbasis sei unwiederbringlich zerstört, argumentierte das Gesundheitsministerium als Dienstherr, eine weitere Zusammenarbeit mit dem Mann, der im Herbst als früherer Stasi-Spitzel aufgeflogen war, nicht mehr zumutbar.

Das Gericht sieht die Sache anders. Nach fast vier Stunden Beratung verkündete Richterin Anette Frölich, dass der Klage auf Wiedereinstellung stattgegeben wird. Es sei bei der Entscheidung vor allem um die Frage gegangen, wie tief der erfahrene Rechtsmediziner in die Machenschaften des DDR-Ministeriums für Staatssicherheit verstrickt war, erklärte die Vorsitzende. Das erkennbare Maß der Verstrickung jedenfalls rechtfertige die Kündigung nicht.

Zwar konnte das Gericht auf 40 Seiten Berichte zurückgreifen, die die Stasi-Unterlagenbehörde im Falle des Rechtsmediziners in ihren Archiven fand. Allerdings wurden die meisten vom Führungsoffizier, der dem heute 58-Jährigen einst als Ansprechpartner diente, verfasst. Nur ein einziges der gefundenen Schreiben hatte der hochrangige Landesbedienstete einst selbst unterschrieben - und natürlich seine Verpflichtungserklärung als Inoffizieller Mitarbeiter (IM), die er noch im Herbst 1988, also ein Jahr, bevor das Ministerium für Staatssicherheit aufgelöst wurde, unterzeichnete.

Damals erklärte sich der Mediziner bereit, unter dem Decknamen "Paul" Kollegen am Institut für Gerichtliche Medizin an der Militärmedizinischen Akademie in Bad Saarow zu bespitzeln. Nach der Wende gelang es ihm, diesen Teil seines Lebens lange Zeit vor der Landesregierung zu verheimlichen. Schon Ende 1991 hatte er auf einem Personalfragebogen die Frage nach einer früheren Stasi-Mitarbeit verneint. Keine drei Jahre später wurde er Leiter der Außenstelle des Landesinstituts für Rechtsmedizin in Frankfurt (Oder), danach Vize-Direktor der Landesbehörde in Potsdam.

Im November 2016 sollte der Mann schließlich die Stelle des Institutsleiters übernehmen. Doch nachdem er im Auswahlverfahren als Sieger für den Posten hervorgegangen war, ließ ihn das Ministerium - wie vorgeschrieben - von der Stasi-Unterlagenbehörde überprüfen, und es gab einen Treffer. Daraufhin wurde der Vize-Chef im Oktober 2016 zum Personalgespräch gebeten. Die Frage, ob er eine Verpflichtungserklärung unterzeichnet hat, verneinte er bei dieser Gelegenheit erneut. Doch inzwischen hatte das Ministerium bereits die Akten der Stasi-Unterlagenbehörde auf dem Tisch.

Gegen die Entscheidung des Potsdamer Arbeitsgerichts können die Parteien Berufung beim Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg einreichen.