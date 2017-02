Eine runde Sache für Rollstühle

artikel-ansicht/dg/0/

Wer die Terrasse oder einen der zwei riesigen Balkone des Haus Karola betritt, steht direkt über dem Glubig-Melang-Fließ. Das Haus Kathrin gegenüber steht am Ufer des Kleinen Glubigsees - dort also, wo sich der Erholungsort Wendisch Rietz von seiner idyllischsten Seite zeigt. Im Jahr 2013 gründete Kathrin Kusserow, die ihr Geld eigentlich als Lehrerin am Oberstufenzentrum Oder-Spree in Fürstenwalde verdient, ihr Unternehmen "Kama Ferienhäuser", zunächst nur mit dem Haus Kathrin, im vergangenen Jahr kam dann das Haus Karola hinzu.

Auf letzteres ist die 52-Jährige besonders stolz. Es fällt auf, bereits bevor man es betritt. Kreisrund ist der Grundriss. "Spaziergänger bleiben auf der Straße oft stehen und gucken neugierig", erzählt Kathrin Kusserow. Wer durch die Haustür geht, entdeckt auch im Innern Besonderheiten. Denn obwohl sich die Zimmer über drei Etagen verteilen, ist Haus Karola komplett rollstuhlgerecht. Zur Ausstattung gehören ein Treppenlift mit Plattform, eine befahrbare Dusche und vieles mehr.

Mit diesem speziellen Konzept bewarb sich die Nebenbei-Unternehmerin im vergangenen Jahr um den Existenzgründerpreis 2016. Für den Bau von Haus Karola hatte sie eine 49-prozentige Förderung durch die Investitionsbank des Landes Brandenburg bekommen.

Kathrin Kusserow hat aber auch bereits zu spüren bekommen, dass aller Anfang mühsam und schwer ist. "Wir hoffen, dass wir ab nächstem Jahr das Haus kostendeckend betreiben können", sagt sie. Derzeit reichen die Einnahmen durch die Vermietung noch nicht aus. "Wir sind noch immer in der Werbephase", sagt sie. "Wir wollten mit Haus Karola etwas machen, das sich von allen anderen Angeboten in der Umgebung abhebt. Aber es muss noch bekannter werden." Dabei setze sie vor allem auf Mundpropaganda.

Kurios: Seit seiner Eröffnung am 1. Mai 2016 ist das rollstuhlgerechte Haus Karola noch von keinem einzigen Rollstuhlfahrer bewohnt worden. "Wir haben jetzt aber die ersten zwei derartigen Buchungen", erzählt Kathrin Kusserow. Vor allem Familien sind es, die bei Kama ihren Urlaub verbringen. Die Inhaberin lockt diese Gäste mit Baby- und Kinderausstattung bis hin zu Toiletten und Waschbecken in entsprechender Größe. "Außerdem wird das Haus gerne für Familienfeste gebucht", erzählt die Unternehmerin. Ein 80. Geburtstag wurde in Haus Karola bereits gefeiert, ebenso eine Goldene Hochzeit. Zehn Personen haben auf 260 Quadratmetern Wohnfläche Platz, mit Aufbettungen sogar noch mehr, entsprechend groß ist die bis auf 5,50 Meter Länge ausziehbare Tafel in der Wohnküche.

320 Euro pro Tag werden in der Hauptsaison bei voller Belegung fällig. Die Gäste kommen vor allem aus Berlin, aus Sachsen und aus Thüringen. Es gab aber auch schon Buchungen aus Polen, aus Frankreich und sogar aus Saudi-Arabien. Kathrin Kusserow ist zuversichtlich, dass Haus Karola bald deutlich mehr nachgefragt wird. Eine Entwicklung in die richtige Richtung sei bereits zu spüren. "Wir liegen bei den Buchungen für dieses Jahr schon jetzt über der Zahl von 2016. Darüber sind wir glücklich." Mit "wir" meint sie außer sich selbst ihren Lebensgefährten Mario Piesk, der sich um die handwerklichen Dinge, die im und am Haus anfallen, kümmert, und ihre Tochter, die sich im Rahmen einer Halbtagsstelle um Vermarktung, Verwaltung und auch Reinigung kümmert. "Langfristig hätten wir gerne eine Auslastung von 70 bis 80 Prozent. Davon sind wir noch ein ganzes Stück weg, aber wir arbeiten darauf hin."

Optimistisch, dass es soweit kommt, wird Kathrin Kusserow auch beim Blick auf das kleinere Haus Kathrin auf der anderen Seite der Straße. Nach gut drei Jahren auf dem Markt sieht die Eigentümerin es als etabliert an. "Da haben wir bereits viele Stammgäste, die jedes Jahr wiederkommen. Im Sommer ist es schwierig, dort noch freie Tage zu erwischen."

Wenn Gäste an- und abreisen, kommt Kathrin Kusserow jedes Mal von ihrem Wohnort Fürstenwalde nach Wendisch Rietz, um sie persönlich zu begrüßen und zu verabschieden. Nur eines kann sie sich nicht vorstellen, selbst wenn das Geschäft mit Haus Karola eines Tages brummt - ihren eigentlichen Beruf aufzugeben. "Ich bin Lehrerin mit Leib und Seele", sagt sie.