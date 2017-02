Auf den Inhalt kommt es an

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Eltern, die in die Deutschhefte ihrer Zweitklässler schauen, sind mitunter enttäuscht. Anstatt erster Gedanken und Sätze ziehen sich seitenweise die gleichen Buchstaben durch die Zeilen. Eine unnütze und krampfige Fleißarbeit, die an vergangene Jahrhunderte erinnert, als es keine Computertastaturen, dafür aber Stockhiebe gab. Eine ermüdende Aufgabe, die selbst einem Knirps, der seinen Eltern gerne kleine Zettel schreibt, plötzlich die Freude am Deutschunterricht verleiden kann.

artikel-ansicht/dg/0/1/1550453/

Das Umlernen von Druck- in Schreibschrift ist mühselig, zeitraubend und ziemlich langweilig. Anstatt die Lust an der Sprache zu fördern, wird nur an ihrer äußeren Form gefeilt. Das ist so rückschrittlich wie die Forderung der Brandenburger CDU an die Schulen, noch mehr Zeit auf das Üben der Schönschrift zu verschwenden.

Der Lehrplan ist eng genug. Selbst Pisa-Finnland hat sich von der Schnörkelschrift verabschiedet. Die motorischen und kognitiven Fähigkeiten müssen deshalb nicht auf der Strecke bleiben. Sie können schon in der Kita mit Zeichenkursen trainiert werden. Auch eine selbstgeschriebene Geburtstagskarte kann den Wert der eigenen Handschrift vermitteln. Ob in Druck- oder Schreibschrift, ist völlig unerheblich.