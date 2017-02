Aus den Augen

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Man könnte meinen, der SPD Brandenburgs sei der große Wurf gelungen, als der Landesvorstand am Montag einen ziemlich konkret untersetzten Beschluss zum Ausbau des Schienenverkehrs in Berlin und Brandenburg verabschiedet hat, der die Stunden später vom Kabinett beschlossene Mobilitätsstrategie 2030 von Infrastrukturministerin Kathrin Schneider ziemlich blass aussehen lässt.

Tatsächlich hat der Landesvorstand es sich recht einfach gemacht und die wichtigsten Positionen aus dem neuen Berliner Koalitionsvertrag übernommen. Was an sich nicht schlimm ist. Die Bestandsaufnahme über die seit fast 30 Jahren klaffenden Lücken im regionalen Bahnnetz hätte aber auch Brandenburg gut zu Gesicht gestanden, weil Pendler gerade im nahen und weiteren Umland darunter leiden und die Mängel längst bekannt sein müssten.

Das Land wird in den nächsten Jahren vor der Herausforderung stehen, dem steigenden Pendleraufkommen im Speckgürtel Berlins mit zusätzlichen Angeboten gerecht zu werden und zugleich im ländlichen Raum ein vertretbares Minimum an Mobilität aufrechtzuerhalten. Will Brandenburg diese Aufgabe mit Berlin gemeinsam angehen, ist zu befürchten, dass der ländliche Raum ganz schnell aus dem Blick gerät.