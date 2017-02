Vorbereitung für Fällungen

artikel-ansicht/dg/0/

Müllrose (MOZ) Die Landeswaldoberförsterei Müllrose will in diesem Jahr rund 79 000 Festmeter Holz ernten. Dies sind etwa 300 000 bis 500 000 Bäume. Damit wäre der Einschlag geringer als Zuwachs.

Die Holzpreise befinden sich seit Jahren für die Verkäufer auf einem guten Niveau, weiß Roland Müller von der Landeswaldoberförsterei zu berichten. 2016 betrug die Ist-Zahl der Ernte rund 75 000 Festmeter Holz, bei einem großen und kräftigen Baum komme man auf einen Festmeter; bei dünnen bis mittelstarken Stämmen benötige man dafür rund fünf Exemplare.

Bei den gefällten Bäumen handelt es sich zu 90 Prozent um Kiefern. Mit den Arbeiten werden fast ausschließlich Firmen beauftragt, nur rund fünf Prozent der Einschläge werden von eigenen Mitarbeitern vorgenommen. Die Landeswaldoberförsterei Müllrose verfügt über Wälder in der Region von Fürstenwalde bis zur Oder, von Briesen bis Neuzelle.

Zum Vergleich: Noch vor wenigen Jahr lautete die Angabe, dass man 60 000 bis 65 000 Euro Festmeter Holz jedes Jahr gewinnen und verkaufen konnte. Um 65 000 Festmeter zu gewinnen, hat man in einem Jahr rund 260 000 Bäume fällen müssen. Ein Festmeter Holz entspricht einem Kubikmeter fester Masse ohne Zwischenräume in der Schichtung.

Diese Zahl mag zunächst überraschend hoch klingen. Roland Müller verweist darauf, dass die Bäume weiter wachsen und man daher von einem jährlichen Plus von sechs Festmetern pro Hektar ausgehen könne. Da die Oberförsterei rund 15 000 Hektar Wald bewirtschafte, ergebe dies einen jährlichen Zuwachs von etwa 90 000 Festmeter Holz. Wenn man davon den Einschlag abziehe, so bleibe immer noch ein deutliches Plus übrig.

Der Holzeinschlag erfolgt das ganze Jahr über - nur wenn wirklich eine dicke Schneedecke vorhanden ist, ruhen die Arbeiten. Auch in diesen Februar-Tagen sind die Arbeiter im Wald unterwegs, die dünne Schneedecke sei kein Hindernis. Bei der Holzernte werden Harvester eingesetzt, diese Maschinen können an einem Arbeitstag etwa 300 bis 1000 Bäume fällen und zerkleinern.

Die Maschine ist mit einer starken Scheinwerferanlage ausgestattet und kann daher auch an trüben und grauen Wintertagen im Wald eingesetzt werden.

Die Förster beschäftigen sich aber nicht nur mit der Ernte, sondern auch mit der Aufforstung. So hat man im Frühjahr 2015 rund 364 000 junge Pflanzen in den Boden eingesetzt. Es handelt sich dabei unter anderem um Traubeneichen, Rotbuchen, Kiefern und Birken. Dabei wurden alleine etwa 150 000 junge Rotbuchen eingepflanzt. Damit stellen sie die zahlenmäßig stärkste Gruppe dar. Auch 72 000 Traubeneichen, 40 000 Kiefern, 36 000 Roteichen sowie Birken, Fichten hatte man bestellt. So werden in vielen Standorten die Areale aufgeforstet.

Ein Ziel der Aufforstung ist die Umwandlung der Monokultur in Mischwald. Denn dieser erweist sich als robuster.