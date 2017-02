artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Es ist tatsächlich erst fünf Jahre her, dass der damalige polnische Außenminister Radoslaw Sikorski in einer Rede an der Berliner Humboldt-Universität Deutschland dazu aufrief, seine Führungsrolle in Europa noch entschlossener wahrzunehmen. Und dies mit dem bemerkenswerten Satz unterstrich: "Ich bin wahrscheinlich der erste polnische Außenminister, der das sagt, aber ich habe weniger Angst vor deutscher Macht, als ich anfange, mich vor deutscher Inaktivität zu fürchten."

Seither haben sich die Zeiten wirklich fundamental geändert. Jaroslaw Kaczynski, der damals noch Oppositionsführer in Warschau war und Sikorski verklagen wollte, weil dieser angeblich Polens Souveränität verspielte, hält heute an der Weichsel die politischen Fäden in der Hand. In der Flüchtlingsfrage hatte er die deutsche Hoffnung auf Solidarität das erste Mal enttäuscht. Inzwischen lautet sein Credo, dass Deutschland andere EU-Länder wie Polen dominiere. Und dass der bisherige EU-Vertrag am besten aufgelöst und auf die wichtigsten Regelungen für den Binnenmarkt reduziert werden sollte.

Um auf solche Sorgen einzugehen, war die Kanzlerin am Dienstag nach Warschau gereist. Sie warnte davor, gerade in einer Zeit, in der die Briten schon den Austritt erklärt haben und ein Donald Trump sowie ein Wladimir Putin aus jeweils eigenem Interesse die EU weiter schwächen wollen, deren Grundlagen in Frage zu stellen. Ob sie dafür Gehör und Verständnis gefunden hat, war den ersten Verlautbarungen kaum zu entnehmen. Besonders bemerkenswert erschien dagegen, dass Merkel ihre Gastgeber ermahnte, die Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit einzuhalten, was nach Kaczynskis Lesart eher eine Einmischung in innere Angelegenheiten darstellen dürfte.

Deutschland seine wirtschaftliche Stärke vorzuwerfen, ist zu einer beliebten Beschäftigung in vielen Ländern geworden. Und es ist ja auch etwas dran, dass manche Länder auch deshalb hohe Arbeitslosenzahlen haben, weil sie deutschen Exporten zu wenig eigene Produkte entgegenzuhalten haben. Andererseits wäre der Aufschwung, den gerade Polen genommen hat, ohne die Mitgliedschaft in der Europäischen Union undenkbar. Zumindest die gegenwärtige Regierung in Warschau scheint dies anders zu sehen. Ein Partner zur Stärkung der Gemeinschaft, wie ihn Angela Merkel gerade jetzt dringend bräuchte, ist sie bestenfalls in Detailfragen.