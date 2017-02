ErkÃ¤ltungswelle fÃ¼llt Arztpraxen

artikel-ansicht/dg/0/

"So extrem hat es uns schon lange nicht mehr erwischt", sagt Annette Bährfeld, die Leiterin der Fürstenwalder DRK-Kita Drushba. Diesmal sind besonders viele ihrer 15 Erzieher an Erkältung erkrankt. Aber auch von den Kindern sind etliche krank gemeldet. Seit etwa zwei Wochen hält die Erkältungswelle an. Extremer Husten, aber auch Scharlach und Röteln sind außerdem aufgetreten. "Die Palette ist sehr breit", sagt Annette Bährfeld.

Auf Kuscheleinheiten müssten die Kinder aber nicht verzichten. "Im Gegenteil! Gerade in solchen Situationen sind Streicheleinheiten wichtig", findet Annette Bährfeld. Man müsse ja nicht die Gesichter dicht zusammenstecken. Zudem werde den Kindern erklärt, dass Rechtshänder möglichst in die linke Armbeuge husten sollen, nicht in die Luft oder in die Hand. Auch Händewaschen mit spezieller Desinfektion, Stoßlüften, Bewegung an der frischen Luft sowie viel Obst und Gemüse sollen helfen, Krankheiten zu vermeiden.

Das funktioniert nicht immer. Die Wartezimmer der Arztpraxen sind voll. Bei manchem Fürstenwalder Allgemeinmediziner ist es schon schwierig, eine Schwester ans Telefon zu bekommen. "Wir haben weniger mit Grippe, sondern mehr mit langanhaltenden Erkältungskrankheiten zu tun", sagt Schwester Ines aus der Praxis von Dr. Gisela Pfützner. Gegen Grippe hätten sich viele Patienten impfen lassen, andere kommen noch, um sich den Schutz zu holen.

In Erkner sind die Wartezimmer ebenfalls voller als sonst. Auch dort quälen sich viele Menschen mit langwierigen Erkältungskrankheiten. "Diese Patienten fühlen sich sehr schlecht, oft haben sie über mehrere Wochen Husten", sagt Allgemeinmedizinerin Ellen Ueberschär. Ebenfalls verbreitet seien Fälle von Bronchitis und Ohrenschmerzen sowie auf der anderen Seite Krankheiten mit Durchfall und Erbrechen. "Die reine Grippe haben Einzelfälle", sagt sie. Allerdings lasse sich das ohne Labortest nicht immer zweifelsfrei nachvollziehen.

Wer möchte, der kann sich auch jetzt noch gegen die Influenza impfen lassen, sagt Ellen Ueberschär. Der Schutz trete aber erst nach 14 Tagen ein. Wer sich impfen lassen wolle, sollte einen Termin beim Arzt vereinbaren und sich nicht ins Wartezimmer setzen, rät sie. "Da kann man sich leicht anstecken."

Karen Köhler aus der Fürstenwalder Rathaus-Apotheke bestätigt, dass starke Erkältungen, die teilweise bis zu drei Wochen gehen können, viele Kunden zu ihr und ihren Kolleginnen führen. Als Hausmittel empfiehlt sie Zwiebelsaft und Inhalieren mit Kamille oder Salz-Lösung.

"Wir haben das Schlimmste schon überstanden", freut sich hingegen Bianca Kratzer, Erzieherin der Hangelsberger Kita "Waldspatzen". Obst, Gemüse und frische Luft sollen helfen, dass alle gesund bleiben - natürlich gab es die Vitamine auch am Dienstag bei der Faschingsfeier für die Mädchen und Jungen.