Erkners neuer Wehrführer ist ein alter Bekannter

Erkner (MOZ) Der designierte Neue ist ein alter Bekannter. Wenn Rolf Stagneth am 10. März bei der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr die Leitung der Wehr von Frank May übernimmt, der das Amt nach etwa 20 Jahren abgibt, dann braucht er sich nicht vorzustellen. Denn Rolf Stagneth ist von Kindesbeinen an dabei, und seit sage und schreibe 25 Jahren steht er auch schon der Jugendfeuerwehr vor. Diese Funktion will der 42-jährige Familienvater dann auch abgeben, und zwar an einen Kameraden, den Stagneth selbst herangezogen hat, Henrik Schulz.