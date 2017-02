Polizeibericht Strausberg vom 07.02.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Bruchmühle. Durch eine Firmenmitarbeiterin wurde die Polizei Montagvormittag informiert, dass vom Firmensitz in der Landsberger Straße ein Radlader der Marke JCB entwendet wurde. Unbekannte hatten dafür ein mit Kabelbindern fixiertes Bauzaunteil vom ansonsten komplett umfriedeten Firmengelände durchtrennt und anschließend den Radlader gestohlen. Der Gesamtschaden wurde mit 69 500 Euro beziffert

Trickbetrüger unterwegs

Strausberg. Ein 73-jähriger Bewohner der Ruhlsdorfer Straße erhielt am Montag gegen 12.45 Uhr einen Anruf von einem unbekannten Mann. Der teilte mit, dass der Rentner 60 000 Euro bei einem Kreuzworträtsel gewonnen habe. Um den Gewinn zu erhalten, müsste er nur noch Notar- und Transportkosten entrichten. Am Folgetag würde eine Person erscheinen, um die nicht bezifferte Summe abzuholen. Der 73-Jährige verständigte die Polizei, die nun die Ermittlungen aufgenommen hat.

Terrassenfenster eingeworfen

Rüdersdorf. Unbekannte nutzten am Montagabend die kurze Abwesenheit der Eigentümer und drangen in deren Einfamilienhaus im Hemmoor-Ring ein.Dazu warfen sie das Terrassenfenster mit einem Stein ein. Aus dem Haus stahlen der oder die Täter eine Vielzahl von Elektronik und Bargeld. Zur Spurensicherung wurde Kriminaltechnik angefordert.

Autos zusammengestoßen

Grünheide. In Altbuchhorst stießen am Dienstagvormittag ein Ford und ein Mercedes an der Einmündung Altbuchhorster/Hubertusstraße zusammen. Der Fahrer des Mercedes wurde im Rettungswagen untersucht, weil der Verdacht bestand, dass er unter Schock stand. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt ungefähr 6000 Euro.