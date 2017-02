Polizeibericht Neuruppin vom 07.02.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Fehrbellin (RA) Beim Abbiegen von der Geschwister-Scholl-Straße auf die Johann-Sebastian-Bach-Straße in Fehrbellin hat ein 71-Jähriger Mercedes-Fahrer am Montagmittag die Vorfahrt missachtet. Sein Wagen kollidierte mit einem Peugeot. Schaden: rund 1 500 Euro.

Reh vor dem Kühler

Herzberg (RA) Ein Sachschaden in Höhe von rund 3 000 Euro entstand bei einemWildunfall, der sich am Montagmorgen auf der B167 bei Herzberg ereignete. Dort war einem 22-Jährigen ein Reg vor seinen Audi gelaufen. Das Tier überlebte den Unfall nicht.

Wildschwein nach Unfall erschossen

Schönberg (RA) Ein angefahrenes Wildschwein musste am Montagmorgen von der Polizei von seinen Qualen erlöst werden. Das Tier war gegen 7 Uhr auf die Straße zwischen Lindow und Schönberg gelaufen. Dort wurde das Tier von dem VW eines 56-Jährigen erfasst. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von 2 000 Euro.