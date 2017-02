Polizeibericht Freienwalde vom 07.02.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Hohenwutzen. Eine Verfolgungsjagd lieferte sich die Polizei am Montag mit einem Autodieb. Der Fahrer eines Range Rovers hatte am Grenzübergang Hohenwutzen das Anhaltezeichen einer Fahrzeugkontrolle missachtet und fuhr über die Grenze nach Polen weiter. Ein Polizeibeamter musste aus dem Weg springen, um nicht verletzt zu werden. Der Range Rover überfuhr jedoch einen ausgelegten Nagelgurt und konnte die Fahrt nur mit zwei beschädigten Reifen fortsetzen. In Polen fanden die Beamten das abgestellte Fahrzeug und stellten den zu Fuß flüchtenden Dieb. Das gestohlene Fahrzeug aus Hamburg und der 25-jährige Mann wurden den polnischen Kollegen übergeben.

Elektronik und Bargeld gestohlen

Rüdersdorf. Elektronik und Bargeld haben Kriminelle am Montag aus einem Einfamilienhaus im Hemmoor-Ring gestohlen. Dazu zerstörten sie das Terrassenfenster mit einem Stein ein.