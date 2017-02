Polizeibericht Schwedt vom 07.02.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Angermünde. Einen mit Haftbefehl gesuchten Dieb hat die Bundespolizei in der Nacht zum Dienstag auf dem Rastplatz Rathsburgseen an der A 11 festgenommen. Bei der Kontrolle der Insassen eines Reisebusses stießen die Beamten auf den Mann, nach dem die Staatsanwaltschaft Hamburg seit November vorigen Jahres suchte. Er war im August 2015 wegen Diebstahls zu einer Geldstrafe von 700 Euro verurteilt worden. Da er diese Summe nicht vollständig beglichen hatte und der Aufforderung zum Strafantritt nicht nachgekommen war, war noch eine Geldstrafe von 600 Euro plus weitere Kosten offen. Weil der 35 Jahre alte Pole die Summe nicht bezahlenkonnte, muss er nun für60 Tage ins Gefängnis.

Mit Messer,ohne Fahrerlaubnis

Prenzlau. Dass das Überführungskennzeichen seines Wagens nur bis zum Montag gültig war, ist einem Mann am selben Tag in Prenzlau zum Verhängnis geworden. Polizisten fiel der Opel in der Geschwister-Scholl-Straße auf. Der 34 Jahre alte Fahrer konnte nur einen Führerschein der russischen Förderation vorweisen, den er aber hätte umschreiben lassen müssen, weil er schon seit Juni 2014 in Deutschland lebt. Damit war er ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs und durfte nicht weiterfahren. Im Auto fanden die Polizisten zudem ein Messer, das sie sicherstellten.

Autodiebin Polen gefasst

Hohenwutzen. Einen Autodieb haben deutsche Polizisten am Montag in Polen gestellt. Der 25-jährige Mann hatte am Grenzübergang Hohenwutzen eine Fahrzeugkontrolle ignoriert und Gas gegeben. Ein Polizist konnte sich nur mit einem Sprung zur Seite in Sicherheit bringen. Der Range Rover fuhr über einen Nagelgurt und selbst mit zwei beschädigten Reifen weiter. Der Mann stieg schließlich aus und rannte weg, wurde aber gefasst. Der Range Rover war kurz zuvor in Hamburg gestohlen worden, was der Besitzer noch gar nicht bemerkt hatte.

Einbrecherin der Scheune

Heinersdorf. Einbrecher sind in der Langen Straße in Heinersdorf in eine Scheune eingebrochen. Sie stahlen einen Kettensäge, einen Autositz und Dämmwolle.