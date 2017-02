Polizeibericht Frankfurt (Oder) vom 07.02.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Einen gleich mit zwei Haftbefehlen gesuchten Bernauer hat die Bundespolizei am frühen Dienstagmorgen in Frankfurt gefasst. Streifenbeamte hatten den 31-Jährigen kurz vor 4.30 Uhr an der Stadtbrücke kontrolliert, als er gerade aus Polen kam, und dabei festgestellt, dass gegen ihn die Haftbefehle der Staatsanwaltschaft Berlin vorlagen. Im Juli 2015 war er wegen Erschleichens von Leistungen zu 1600 Euro Geldstrafe oder ersatzweise 100 Tagen Haft verurteilt worden, vor einem Jahr erfolgte eine weitere Verurteilung wegen Unfallflucht zu 1000 Euro oder 60 Tagen Haft. Da der Mann die fälligen 2600 Euro nicht zahlen konnte, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Geschäftsräume durchsucht

In der Nacht zu Dienstag sind Unbekannte in die Räume eines Geschäftes an der Großen Müllroser Straße eingebrochen. Dort durchsuchten sie die Räume. Über den Gesamtschaden liegen noch keine Erkenntnisse vor. Kriminaltechniker sicherten Spuren.

Autodieb kam nicht weit

Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag im Wolfsweg einen Pkw Ford gestohlen. Eine Polizeistreife stoppte das Fahrzeug auf der A13 bei Radebeul und stellte den Fahrer.

Ohne Versicherung unterwegs

Auf der B5 bei Treplin haben Polizisten am Dienstagmorgen einen Opel Vectra kontrolliert. Der 27-jährige Fahrer war seit zwei Wochen ohne Versicherungsschutz unterwegs. Er durfte nicht weiterfahren und erhielt eine Anzeige.

Ein Blitzer steht heute unter anderem in Hohenwalde an der Dorfstraße.

