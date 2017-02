Polizeibericht Eberswalde vom 07.02.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau/Frankfurt (Oder). Einen gleich mit zwei Haftbefehlen gesuchten Bernauer hat die Bundespolizei am frühen Dienstagmorgen in Frankfurt (Oder) gefasst. Streifenbeamte hatten den 31-Jährigen kurz vor 4.30 Uhr an der Stadtbrücke kontrolliert, als er gerade aus Polen kam, und dabei festgestellt, dass gegen ihn die Haftbefehle der Staatsanwaltschaft Berlin vorlagen. Im Juli 2015 war er wegen Erschleichens von Leistungen zu 1600 Euro Geldstrafe oder ersatzweise 100 Tagen Haft verurteilt worden, vor einem Jahr erfolgte eine weitere Verurteilung wegen Unfallflucht zu 1000 Euro oder 60 Tagen Haft. Da der Mann die fälligen 2600 Euro nicht zahlen konnte, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Auffahrunfallauf der Autobahn

Pankow. Bei einem Unfall auf der A10 sind am Montagmorgen zwei Autofahrer leicht verletzt worden. Ein Mann, der vom Autobahndreieck Pankow Richtung Berlin-Hohenschönhausen fuhr, war mit seinem Ford Fiesta aus bisher ungeklärter Ursache auf einen Dacia aufgefahren. Durch den Aufprall wurde der Dacia gegen die Mittelleitplanke geschleudert, der Ford kam nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr durch den Straßengraben. Für die Bergung der Fahrzeuge musste die Autobahn an der Unfallstelle kurzzeitig gesperrt werden.

Eindringlingeim leeren Haus

Werneuchen. Ausgerechnet ein leeres Haus haben sich Einbrecher in Werneuchen für ihren Beutezug ausgesucht. Sie hebelten die Tür zu dem Einfamilienhaus auf und mussten einsehen, dass nichts zu holen war. Der Besitzer hatte die Immobilie bereits zum Kauf angeboten.

Rad und Angelnaus Keller gestohlen

Eberswalde. Ein Fahrrad und mehrere Angelruten und -rollen haben Einbrecher nachts aus einem Keller in der Salomon-Goldschmidt-Straße in Eberswalde gestohlen. Siehinterließen einen Schaden in Höhe von rund 1200 Euro.