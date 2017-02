Polizeibericht Bernau vom 07.02.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau/Frankfurt (Oder). Einen gleich mit zwei Haftbefehlen gesuchten Bernauer hat die Bundespolizei am frühen Dienstagmorgen in Frankfurt (Oder) gefasst. Streifenbeamte hatten den 31-Jährigen kurz vor 4.30 Uhr an der Stadtbrücke kontrolliert, als er gerade aus Polen kam, und dabei festgestellt, dass gegen ihn die Haftbefehle der Staatsanwaltschaft Berlin vorlagen. Im Juli 2015 war er wegen Erschleichens von Leistungen zu 1600 Euro Geldstrafe oder ersatzweise 100 Tagen Haft verurteilt worden. Vor einem Jahr erfolgte eine weitere Verurteilung wegen Unfallflucht zu 1000 Euro oder 60 Tagen Haft. Da der Mann die fälligen 2600 Euro nicht zahlen konnte, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Auffahrunfallauf der Autobahn

Pankow. Bei einem Unfall auf der A10 sind am Montagmorgen zwei Autofahrer leicht verletzt worden. Ein Mann, der vom Autobahndreieck Pankow Richtung Berlin-Hohenschönhausen fuhr, war mit seinem Ford Fiesta aus bisher ungeklärter Ursache auf einen Dacia aufgefahren. Durch den Aufprall wurde der Dacia nach links gegen die Mittelleitplanke geschleudert, der Ford kam nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr durch den Straßengraben. Beide Fahrer wurden ins Krankenhaus gebracht. Für die Bergung der Fahrzeuge musste die Autobahn an der Unfallstelle kurzzeitig gesperrt werden.

Einbruchsspuren an drei Wohnungstüren

Bernau. Gleich drei Wohnungen eines Hauses in der Bernauer Enzianstraße haben Einbrecher im Visier gehabt. Am Montagabend meldete sich ein Mieter bei der Polizei, der an seiner eigenen und einer weiteren Wohnungstür Einbruchsspuren entdeckt hatte. Die Beamten stellten dann fest, dass versucht worden war, sogar in eine dritte Wohnung zu gelangen. Offenbar scheiterten die Einbrecher jedes Mal. Sie hinterließen aber einen Schaden in Höhe von rund 150 Euro.

Eindringlingeim leeren Haus

Werneuchen. Wie groß muss die Enttäuschung gewesen sein: Ausgerechnet ein leeres Haus haben sich Einbrecher in Werneuchen für ihren Beutezug ausgesucht. Sie hebelten die Tür zu dem Einfamilienhaus in der Lindenstraße auf und sahen, dass nichts zu holen war. Der Besitzer hatte die Immobilie bereits zum Kauf angeboten.

Berlin. Die Straße Alt-Kaulsdorf ist stadteinwärts zwischen Finkenwalder Straße und Myslowitzer Straße wegen einer Baustelle noch bis Mitte Februar auf einen Fahrstreifen verengt.

Verkehrstipp