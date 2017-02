Polizeibericht Seelow vom 07.02.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Hohenwutzen. Bei einer Fahrzeugkontrolle am Grenzübergang fuhr ein Pkw Range Rover einfach weiter. Der Rover überfuhr jedoch den Nagelgurt. Die Polizisten fanden den Pkw und den zu Fuß flüchtenden Dieb in Polen. Fahrzeug und Fahrer wurden den polnischen Kollegen übergeben. Das Auto war in Hamburg gestohlen worden. Der Eigentümer hatte es noch nicht bemerkt.

Seit zwei Wochen ohne Versicherung

Treplin. Die Polizei kontrollierte am Dienstag auf der Bundesstraße 5 bei Treplin einen Opel Vectra. Der 27-jährige Fahrer war seit zwei Wochen ohne Versicherungsschutz unterwegs. Er durfte nicht weiterfahren.