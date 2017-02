Beschlussempfehlung mit Hintertür

artikel-ansicht/dg/0/

Galt bislang die Variante 2 - Einbahnverkehr nur für Pkw und Anlieger auf einer recht schmalen Verlängerung der Scharenbergstraße bis zur Straße Am Gutspark mit Wendehammer auf Höhe des Campusplatzes - als favorisierte Lösung, sprach sich Stadtplaner Jörg Siegmüller vom Büro "kleyer.koblitz.siegmüller" am Montag nach Abwägung aller Vor- und Nachteile für die Variante 3 aus. Diese sieht eine Verlängerung der Scharenbergstraße mit einer Fahrbahnbreite von 5,5 Metern bis zur Straße Am Gutspark vor. Die Verlängerung würde für Pkw und Anlieger in beide Richtungen freigegeben.

Dadurch könnte die Wahrnehmung der Stadthalle gesteigert, die zweite Zentrumsachse gestärkt werden. Abfließender Verkehr, etwa nach größeren Veranstaltungen oder in der nachmittäglichen "Pendlerspitze" würde sich auf zwei Richtungen verteilen, der Knoten Poststraße/Bahnhofstraße entlastet werden. Andererseits würde diese Variante erheblichen Zusatzverkehr in das Schulumfeld ziehen, der Fuß- und Radverkehr müsste einen zusätzlichen Verkehrsstrom kreuzen. Auch die Kosten für diese Lösung lägen höher als in der bisher favorisierten Variante.

Mit der Realisierung des Campus um Schule, Kita, Bibliothek und Stadthalle wurde in den letzten Jahren intensiv zur Entwicklung des Stadtzentrums beigetragen. Um das dort vorhandene Potential noch besser auszuschöpfen, sollen nun Erreichbarkeit, Wahrnehmbarkeit und Attraktivität dieses Bereichs verbessert werden.

Die aktuelle Beschlusslage sieht dazu vor, dass bei der Linienführung im Zentrum städtebauliche Aspekte gleichrangig mit solchen der Verkehrsplanung zu berücksichtigen sind. Das Ergebnis der Bereichsuntersuchung wird in den zu erarbeitenden Verkehrsentwicklungsplan integriert.

Mit der Anbindung der Scharenbergstraße soll zum einen der Verkehr in der Bahnhofstraße entlastet werden, im Vordergrund steht aber gleichzeitig die Erschließung der zweiten Gebäudereihe zur Belebung des Zentrums. Die Verbesserung der Aufenthaltsqualität und des Ortsbildes sind weitere wichtige Kriterien.

Eine Bürgerwerkstatt im Juli letzten Jahres hatte ein tendenzielles Votum für eine Einbahnstraßenregelung ergeben, auch für eine autofreie Variante hatten sich Teilnehmer ausgesprochen.Dass diese Perspektive in der Präsentation am Montag fehlte, irritierte die Ausschussmitglieder.

"Wir singen hier immer das Hohe Lied der Bürgerbeteiligung, diese wurde aber mit keinem Wort erwähnt - das ist mehr als traurig", bedauerte etwa Elfriede Schmidt (büff). Auch Anne von Fircks (Grüne/ABü) fehlte die Berücksichtigung des Bürgervotums: "Das Ergebnis der Bürgerwerkstatt sollte doch in die Abwägung einfließen, ebenso die Betrachtung der Schulwegsicherheit." Dazu indes vertrat Siegmüller die Auffassung: "Je übersichtlicher und größer ein Verkehrsraum ist, desto sicherer sind auch die Schulwege."

Zu einer abschließenden Entscheidung sahen sich einige Ausschussmitglieder nicht in der Lage. So empfand Petra Hey (SPD) die Herangehensweise als "Flickwerk", und auch Norbert Kunz (Linke) äußerte seine Skepsis deutlich: "Ich bestreite, dass die Verkehrsführung zur Aufenthaltsqualität beiträgt - sie vermiest sie höchstens. Das ganze Vorhaben leidet darunter, dass wir den Zentrumsbereich atomisiert betrachten, nicht als Gesamtheit. Die Entlastung der Bahnhofstraße ist eine Illusion. Sie wird nicht entlastet, und wenn doch, dann entsteht mehr Verkehr im Bereich der Schule."

Bürgermeister Heiko Müller (SPD) warnte indes davor, alles erneut auf den Prüfstand zu stellen. Einen Wendeplatz in der Einbahnvariante sieht der Verwaltungschef eher als Problem. "Ein Mindestmaß an Verkehr ist notwendig, um das Sanierungsziel zu erreichen. Auf dieser Grundlage wurde die Stadthalle in zweiter Reihe gebaut. Sie wird sonst nicht gesehen. Für die Sicherstellung ihrer Funktion brauchen wir aber auch eine Zufahrtsmöglichkeit von Norden, denn dort ist der Zulieferbereich. Wendende Lkw's im Fußgängerbereich und fließendem Verkehr sind sicher nicht zuträglich für die Verkehrssicherheit."

Busverkehr allerdings dürfte in diesem Bereich ausgeschlossen sein - die Einmündung in die Bahnhofstraße wäre für die großen Fahrzeuge schwierig. Für diesen Knotenpunkt soll eine Verkehrsuntersuchung beauftragt werden.

Mit nur vier "Ja"-Stimmen gewann am Ende die Variante 3 - mit der alternativen Möglichkeit, nur die Variante 2 zu realisieren. Die Richtung und die finale Entscheidung wird wohl die nächste Stadtverordnetenversammlung vorgeben.