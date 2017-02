Zimmermann sicherte sich Mehrkampftitel

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin/Strausberg (MOZ) Auch in diesem Winter starteten Strausberger Schwimmer des KSC bei einem international gut besetzten Turnier in der Berliner Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark (SSE). Schwimmer aus 27 nationalen und polnischen Schwimmvereinen nahmen am Wedding-Pokal teil. Der KSC Strausberg war mit elf Sportlern aus der Leistungsgruppe und Wettkampfgruppe-Jugend vertreten. Immerhin sieben von ihnen gelang mindestens einmal der Sprung auf das Siegerpodest.