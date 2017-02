2016 deutlich weniger Tote bei Verkehrsunfällen

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt(Oder) (MOZ) Im vergangenen Jahr sind auf den Straßen in Ostbrandenburg 29Menschen ums Leben gekommen, was gegenüber 2015, als 65 Menschen starben, ein Rückgang um mehr als die Hälfte war. Das ist der erfreuliche Teil einer Bilanz, die die Direktion Ost der Landespolizei am Dienstag zog. Auch bei der Zahl der Verletzten gab es einen leichten Rückgang um rund 200 auf 3123.