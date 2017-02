Der eigene Chef werden

artikel-ansicht/dg/0/

Mitte Januar hat Norman Helms sein eigenes Bausachverständigenbüro in Beeskow eröffnet. Der gelernte Maurer und studierte Bauingenieur, der bisher bei einem Berliner Unternehmen arbeitete, erfüllte sich mit der Selbständigkeit einen jahrelangen Traum. Auf dem Weg dahin hat ihn der IHK-Lotsendienst begleitet. "Das hat mir sehr geholfen", lobt der 34-jährige Friedländer. Seine vorrangigste Aufgabe ist es jetzt, sich als Sachverständiger für Feuchtigkeit und Schimmelpilze in Gebäuden bekannt zumachen.

Auf die Fachkenntnisse ihrer Kunden hat Andrea Haak (56) vom IHK-Lotsendienst keinen Einfluss, aber auf alles, was dazu gehört, um eine Firma zu gründen und langfristig erfolgreich zu führen: Vermittlung von kaufmännischen Kenntnissen, Kundenakquise, Businessplan und Rentabilitätsvorschau für die nächsten drei Jahre. "Jeder, der Interesse hat, sich selbstständig zu machen, kann zu uns kommen", sagt Andrea Haak, die für den Oder-Spree-Kreis zuständig ist und für den Raum Beeskow/Eisenhüttenstadt monatlich einmal Sprechstunden in der Kreisverwaltung in Beeskow anbietet. "Zunächst checken wir genau, ob derjenige auch das Zeug dafür hat." So zum Beispiel in Gesprächen oder bei Zusammenkünften im "Development Center", wo die Teilnehmer "durchgeschüttelt" werden und der Hilfebedarf ermittelt wird. "In der ersten Stufe stellen wir den Mangel fest, in der zweiten erfolgt die individuelle Begleitung. In der Regel sind das etwa 30 Stunden. Wenn die Gewerbeanmeldung erfolgt ist, ist für uns die Arbeit vorerst zu Ende", so Andrea Haak. Jedoch auch nach Gründung halten die ehemaligen Teilnehmer bei Fragen Kontakt zum Lotsendienst.

Im Laufe der Jahre habe sich das Klientel verändert. "Früher kamen etwa 80 Prozent der Teilnehmer aus der Arbeitslosigkeit oder waren Leistungsempfänger. Heute kommen mehr als 50 Prozent aus dem Angestelltenverhältnis." Immer wieder hört Andrea Haak als Grund: Die Wirtschaft brummt, aber an unserem Gehalt ändert sich nichts. Wir wollen es selber versuchen. Es seien auch viele dabei, die vom Mindestlohn leben müssten und der Meinung sind: "Das kann ich allein besser." Geändert habe sich auch, dass die Leute heute besser in ihrem Job qualifiziert seien als in den 1990er Jahren. Manche Neugründer hätten bereits Angestellte. Alle Branchen seien vertreten, angefangen vom Rechtsanwalt über den Yoga-Trainer, Garten- und Landschaftsbau bis zur Gebrauchskunst.

Andrea Haak, die früher selbst Unternehmensberaterin war, setzt viel voraus. "Wer sich eine eigene Existenz aufbauen will, kann nichts schleifen lassen, er muss 150 Prozent Engagement zeigen. Sonst funktioniert das nicht." Wer nicht mitarbeite, keine Zuarbeit in den Individualberatungen leiste, nutze von Anfang an die gebotenen Chancen nicht. "Es gibt Teilnehmer, die bekommen in einem dreiviertel Jahr keinen Pinselstrich hin, andere sind nach acht Wochen soweit, dass sie ihr Gewerbe anmelden können."

Rund 50 Teilnehmer im Kreis betreuen sie und weitere externe Berater kostenfrei pro Jahr. Das Projekt wird von EU und Land finanziert. "Fördermittel bekommen die Existenzgründer von uns nicht, aber wir geben ihnen Tipps, welche Töpfe sie nutzen können."

Kontakt: Andrea Haak, Tel. 0170-7645768,E-Mail an haak@ihk-projekt.de