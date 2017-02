Hunderte Garagen verschwinden

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die Stadt Eisenhüttenstadt will perspektivisch im Komplex Wilhelmstraße 641 Garagen abreißen. Doch dies wird ein langwieriger Prozess. Nach derzeitiger Planung verschwinden pro Jahr um die 50 Unterstellplätze.

Die Zeiten, wo eine Garage im Komplex in der Wilhelmstraße begehrt war, sind längst vorbei.Wo einst unter anderem Autos untergestellt wurden, türmt sich inzwischen der Müll. Fast 80 Prozent der 1040 noch vorhandenen Unterstellplätze stehen leer - Tendenz steigend. Wenn es gut läuft, haben die ehemaligen Nutzer die Garagen leergeräumt. In vielen Fällen lässt sich ein Pächter nur mit Mühe ermitteln. Oft genug werden die Tore aufgebrochen, in Nacht- und Nebel-Aktionen die leeren Flächen mit Gerümpel zugemüllt, wobei es auch schon vorkam, dass Ölfässer und andere gefährliche Flüssigkeiten illegal dort entsorgt wurden.

Das Problem besteht seit vielen Jahren und es ist schon zum Teil entschärft worden. In einem ersten Schritt sind in den vergangenen Jahren schon 730 Garagen abgerissen worden. Möglich war dies, weil die Stadt dafür unter anderem Fördermittel bekommen hat. Zum Teil konnten auch Ausgleichsmaßnahmen durchgeführt werden. Weil etwa für den Bau der Nordumgehung Flächen neu asphaltiert wurden, wurden im Garagenkomplex durch den Abriss bebaute Flächen entsiegelt.

Doch die Maßnahmen reichen bei weitem nicht aus, weshalb der Rückbau fortgeführt werden soll, allerdings kann dies nur in kleinen Schritten geschehen. Insgesamt sollen in den kommenden Jahren noch einmal 641 der insgesamt 1040 Unterstellplätze verschwinden. Das soll blockweise geschehen. Doch da beginnt schon eine der Schwierigkeiten. Die Blöcke, die aus 18 bis 30 Garagen bestehen, sind unterschiedlich stark belegt. Mitunter gibt es nur einen Nutzer, dem zunächst gekündigt werden muss.

Für den Teil des Garagenkomplexes, der östlich des jüdischen Friedhofes bis zu dem Weg reicht, der vom Kirchhofweg abzweigt, ist dies schon größtenteils vollzogen worden. 33 Garagen sein dort in den knapp 30 Blöcken noch belegt, sagt Michael Reichl, Leiter des Fachbereiches Bauen und Liegenschaftsverwaltung. "Davon wurden bereits acht Mietern gekündigt, eine Übergabe ist aber jedoch noch nicht erfolgt", so Reichl. "Die restlichen Kündigungen werden den 35 Mietern schrittweise zugestellt."

Zwei Blöcke mit 52 Garagen, die schon leergezogen sind, sollen in diesem Jahr abgerissen werden. Dafür wurde im vergangenen Jahr unter anderem für die Bauüberwachung ein Planungsbüro beauftragt. An der Ausschreibung für die Arbeiten haben sich zwölf Firmen beteiligt, inzwischen wurde eine Firma beauftragt. Michael Reichl schätzt, dass demnächst mit dem Abriss begonnen werden soll, der voraussichtlich Ende April abgeschlossen sein wird.

Vom Leerstand her könnten auch weitere Blöcke beseitigt werden, doch dem steht eine zweite Schwierigkeit entgegen. Die Arbeiten sind relativ kostenintensiv. Im vergangenen Jahr waren für die Maßnahmen schon rund 78000 Euro eingestellt. Die Planungen sehen vor, dass in diesem Jahr 150000 Euro Abrisskosten fällig werden. Das ist auch die Größenordnung, die in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehen ist. Von 2016 bis 2019 wären demnach für den Garagenabriss rund 523000 Euro zu veranschlagen.

"Vorgesehen ist, dass in den Folgejahren zirka 50 Garagen pro Jahr zurückgebaut werde", erklärt Michael Reichl. Bis 2020 stehen auch schon die elf Blöcke fest, die verschwinden sollen. Dann gibt es noch immer um die 16 Blöcke, die kaum noch genutzt werden.