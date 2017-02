Mit Fantasie durch den Bücher-Dschungel

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (amd) Eine Sprühdose hatte er noch nie in der Hand. Künstler Nomi 87 zeigt ihm deshalb, wie er die grüne Farbe richtig auf das Papier aufbringt. Während der Achtklässler Rick Hackbarth die Grundlagen der Graffiti-Kunst kennenlernt, backen Tobias Höhne und Maximilian Pellowski im Klassenraum gegenüber Pfannkuchen. Das Rezept hierfür wird neben anderen in ein Multi-Kulti-Kochbuch aufgenommen.

Eine Woche lang können sich die Schüler der Juri-Gagarin-Oberschule in mehr als 20 verschiedenen Projekten kreativ ausleben. Die Ergebnisse der Koch- und Theater-, Sport- und Hip Hop-Kurse stellen sie am Freitag um 18 Uhr bei einer großen Talentshow vor. "Alle Projekte stehen unter dem Motto "Dschungel-Buch-Dschungel'", erklärt Christiane Schneider. Die Deutsch-Lehrerin betreut auch die Bibliothek der Schule, die im vergangenen Jahr in der Verantwortung einiger Schüler lag und die seitdem "in Schwung" gekommen sei. "Wir haben deswegen beschlossen, ein Projekt daraus zu machen und den Bestand zu aktualisieren", fährt Christiane Schneider fort. Um sie herum räumen derweil Schülerinnen teilweise mehr als 100 Jahre alte Bücher aus den Regalen. Sie werden von ihnen nicht nur entstaubt, sondern archiviert und mit einer Signatur versehen. "Bis Freitag", weiß die Lehrerin, "liegt noch viel Arbeit vor uns."