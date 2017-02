Kickboxer schnappt sich World-Cup-Titel

artikel-ansicht/dg/0/

Da Bruno in diesem Jahr an zwei World Cups, an denen die Eberswalder Kickboxer teilnahmen, nicht antreten konnte, wurde die Athen Challenge als Ersatz für Bruno geplant. Es nahmen mehr als 1500 Kämpfer der verschiedenen Nationen teil. Bruno startete in vier Klassen. Im Teamfight erlor der Eberswalder mit seinem Team im Viertelfinale durch Sudden Death. Im Pointfight bis 84 Kilo Junioren schied er im Vorkampf aus.

Bei den Herren bis 84 Kilo Pointfight scheiterte er erst im Finale am mehrfachen Welt- und Europameister Zsolt Móradi aus Ungarn.

In der Klasse über 84 Kilo Pointfight Junioren setzte der Eberswalder ein Zeichen. Er gewann alle drei Kämpfe durch technisches k.o. und holte seinen ersten World Cup Sieg. Am 18. Februar startet er beim 12. Eberpokal.