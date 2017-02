Umzug mit Büchern und Zeichenblock

artikel-ansicht/dg/0/

Panketal (MOZ) 363 Mädchen und Jungen und damit fast die Hälfte der Zepernicker Grundschüler ziehen in dieser Woche in ihr neues Schulgebäude um. Die Gemeinde investiert gut fünf Millionen Euro für den Schulergänzungsbau, um den Raumbedarf für die Schüler zu decken.

Mit dem Schulbeginn nach den Winterferien steht für die Zepernicker Grundschüler der Umzug auf dem Lehrplan. Um sie in das Geschehen einzubeziehen, findet die Projektwoche "Wir beziehen unser neues Schulhaus" statt. Schwere Umzugskartons mussten die Schüler der Klassen 1 bis 3, die ab sofort in dem neuen Haus unterrichtet werden, natürlich nicht tragen. Beim Auspacken und beim Einrichten ihrer neuen Klassenräume sind sie aber mit Begeisterung dabei. Die Klasse 1b sortierte beispielsweise am Dienstagvormittag Unterrichtsmaterialien, große Zeichenblöcke, Nachschlagewerke und vieles mehr in die Schrankfächer und Regale an der Rückwand ihres neuen Klassenraums ein.

Im Zusammenhang mit der Entscheidung der Gemeindevertretung für den Schulergänzungsbau hatte es vielfältige Diskussionen um die Schulentwicklung in Panketal gegeben. Eine Elterninitiative setzte sich mit einem Bürgerentscheid für die Gründung einer dritten kommunalen Panketaler Grundschule auf dem ehemaligen Krankenhausgelände ein. Er verfehlte jedoch sein Ziel.

Der Ergänzungsbau entstand nunmehr als freistehendes Gebäude an der Möserstraße und damit neben dem vor 108 Jahren errichteten Haupthaus der Grundschule. In dem Neubau sind 15 zusätzliche Klassenräume entstanden, die die Schülern der ersten drei Klassenstufen nutzen. Insgesamt verfügt die Schule nun über 31 Klassenräume. Die Klassen 4 bis 6 werden im Altbau unterrichtet. Dort befinden sich auch weiterhin die Fachräume. Um im Neubau auf Wunsch der Schule eine Doppelnutzung von Hort und Unterricht zu vermeiden, werden fünf der Räume im Altbau durch den Hort genutzt, so Fachbereichsleiterin Cassandra Lehnert. Darüber hinaus ist er im "alten" Neubau untergebracht.

Der Neubau verfügt über vier sogenannte Lerncluster. Zu einem Cluster gehören drei Klassenräume mit jeweils angrenzendem Gruppenraum beziehungsweise Spielflur. Die Wände zwischen Klassen und Gruppenraum sind mit Fenstern versehen. So kann der Unterricht flexibel gestaltet werden und auch die Kinder im Nachbarraum sind im Blick. Im Obergeschoss ermöglicht eine mobile Trennwand, dass Klassenraum und Spielflur zu einem großen Raum zusammengelegt werden können. Auch Lehrerzimmer und Sekretariat befinden sich jetzt im Neubau. Die Räumlichkeiten im alten Gebäude werden zu Klassenräumen umgebaut. Während die Möbel der Schulleitung und des Sekretariats aus dem Altbau mit umgezogen sind, ist die Möblierung für die Schüler neu.

Das Foyer steht auch für Veranstaltungen zur Verfügung. Das Publikum kann auf der großen Freitreppe Platz nehmen. Die Akustik wurde durch Schall absorbierende und reflektierende Flächen darauf abgestimmt, wie Klemens Nowak von der Panketaler Bauverwaltung erläutert. Die Klassenräume sind für den Anschluss von interaktiven Whiteboards vorgerüstet. Derzeit habe sich die Schule jedoch für Kreidetafeln entschieden.

Für gute Luft im Unterricht sorgt eine sogenannte unterstützte Fensterlüftung, so Klemens Nowak. Sobald ein Flügel aufgedreht - nicht gekippt - wird, saugt ein Dachlüfter die Abluft aus dem Raum, so dass die Frischluft durch die geöffneten Fenster schneller nachströmen kann. Für frische Luft könne so innerhalb kürzester Zeit gesorgt werden.