Tierpark dankt für 1225-Euro-Spende

Angermünde (MOZ) Ein regelrechter Jubel brach in der Zooschule aus, als der Apotheker Christian Toll den Erlös aus dem diesjährigen Kalenderverkauf als Spende an den Tierpark überbrachte. Mit 1225 Euro hatten Tierparkleiter Dennis Sonnenberg und die Fördervereinsvorsitzende Melanie Stodtmeister nicht gerechnet. "Wir haben geschätzt, dass etwa 700 Euro zusammenkommen.Bei 1000 Euro hätten wir schon Freudensprünge gemacht", verriet der Tierparkchef.

Alles gespendet: Christian Toll überbrachte am Dienstag 1225 Euro aus dem Kalenderverkauf an Tierparkleiter Dennis Sonnenberg und Melanie Stodtmeister vom Förderverein (v. l.). © MOZ/Kerstin Unger

Die Bereitschaft der Kunden, eine kleine Spende zu Gunsten des Tierparks für einen Kalender zu geben, sei groß gewesen, berichtete Christian Toll, Inhaber der Alten Apotheke und der Hirschapotheke in Angermünde. "Das war auch im Jahr davor schon so, als die Einnahmen an die Angermünder Jugendfeuerwehr gingen. Der Tierpark findet ja auch Anklang bei Jung und Alt. Da ist man bereit, etwas zu spenden."

Vielleicht ist das auch schon die Vorfreude auf die Erdmännchen, die bald den Tierpark bereichern sollen. Für den Bau der neuen Anlage kommt das Geld gerade recht, wenn es aber auch bei Weitem nicht reicht. Das Ingenieurbüro für Bauplanung Heidenreich ist mit den Planungen fertig. Derzeit werden die Kostenangebote eingeholt. Anschließend kann der Bauantrag eingereicht werden. Im Frühjahr soll es mit den Bau losgehen.

Die Erdmännchenanlage wird einen attraktiven Platz bekommen, und zwar direkt am Hauptweg vor der Guanako-Anlage gegenüber den Weißbüscheläffchen. Von den Standortwahl für die possierlichen Tiere, die aus dem südlichen Afrika stammen, erhofft sich der Tierpark noch mehr Zulauf und damit auch Einnahmen, die zum Erhalt der Einrichtung beitragen, erklärt Dennis Sonnenberg. Der kleine Tierpark kann keine großen Exoten halten. Aber auch nur heimische Tiere locken die Besucher nicht her. "Wir müssen Tiere zeigen, die bei den Gästen der Stadt, aber auch bei den Einheimischen ankommen, die uns Tag für Tag prüfen können", sagt er.

Der Bau der Erdmännchenanlage ist eine echte Herausforderung. Sie muss für die unterirdischen Gangbauer ausbruchssicher sein. Zudem sollen die Besucher die Möglichkeit haben, die Tiere zu beobachten, ohne dass sie in die Gefahr kommen, gebissen zu werden. So süß wie Erdmännchen anzuschauen sind, es sind und bleiben nun einmal Raubtiere.