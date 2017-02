Wandlitzer gewinnt Junior-Tennis-Cup

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1550495/

Am vergangenen Wochenende fand der Wandlitzer Junior Cup statt, der mit einer Abordnung rumänischer Spieler top besetzt war. Till, der als nicht gesetzter Spieler antrat, traf in den ersten zwei Runden auf zwei Spieler aus Rumänien. Dabei siegte er im ersten Match ganz souverän mit 6:0 und 6:0. Im Viertelfinale stieß der Wandlitzer erwartungsgemäß auf mehr Widerstand. Trotzdem gewann er auch diese Partie mit 6:2 und 6:4.

Am zweiten Tag des Turnier musste der Wandlitzer gegen den an Nummer zwei gesetzten Spieler vom Berliner Spitzenclub Rot Weiß antreten. Nach zweieinhalb Stunden dramatischen Kampfes konnte Till das Match, in dem er den ersten Satz verloren hatte, noch drehen. Der Schüler setzte sich am Ende mit 5:7, 6:4 und 11:9 gegen seinen Berliner Gegenspieler durch.

Damit hatte der Wandlitzer sein eigenes Turnierziel schon überboten. Nur zwei Stunden später mobilisierte Till letzte Reserven für das Finale. Obwohl er ein Match mehr als sein Gegner in den Beinen hatte, siegte er gegen den rumänischen Topspieler im ersten Satz mit 6:2. Immerhin hatte dieser im Halbfinale den an Nummer eins gesetzten Spieler aus Berlin ausgeschaltet. Im zweiten Satz gab der Rumäne beim Spielstand von 1:2 auf. Mit diesem Turniersieg setzt Nachwuchstalent Till Geelhaar die noch junge Saison weiterhin erfolgreich fort.