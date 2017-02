Zahlen gibt es in zwei Wochen

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1550498/

Eberswaldes Bürgermeister Friedhelm Boginski und sein Amtsleiter für Wirtschaft, Jan König, begaben sich gewissermaßen in die Höhle des Löwen. Am Montagabend informierten sie die Kommunalparlamente von Oderberg, Liepe und Niederfinow über den aktuellen Stand der Verhandlung mit dem Bund und stellten sich den Fragen der Abgeordneten.

Die drei Gemeinden gelten - nach der Kündigung von Marienwerder - innerhalb der KAG als die unsichersten Kantonisten. Es gibt ernsthafte Bedenken, massive Kritik und viel Skepsis gegenüber dem Projekt, vor allem aufgrund der extrem angespannten Finanzlage in den Orten. Aber auch große Hoffnungen, wie die Debatte deutlich machen sollte. Eine Debatte, die Niederfinow bestimmte. Die Gemeinde hatte kurz vor der Beratung einen Katalog von mehr als 30 Fragen in Umlauf gebracht. Fragen etwa zu den monetären Konditionen, zu rechtlichen Aspekten, zur Transparenz des Verfahrens, zur Beteiligung des Bundes. Viele Fragen konnten Boginski und Co. mit ihrer Präsentation beantworten, etliche Antworten blieben sie allerdings auch schuldig. "Nein, wir haben nicht auf jede Frage eine Antwort. Dies ist ja ein Prozess", warb das Eberswalder Stadtoberhaupt, Vorsitzender der KAG Finowkanal und deren Verhandlungsführer, um Verständnis.

Vor allem bei der Frage nach den Kosten mussten Boginski und König noch mit den Schultern zucken. Jede Änderung des Angebots habe natürlich auch Auswirkungen auf die Zahlen. Deshalb könne er heute noch keine halbwegs gesicherten Summen zur Bewirtschaftung nennen, sagte König, um sodann aber zumindest eine Hausnummer zu verkünden. Man müsse mit zirka 550 000 bis 600 000 Euro für den Betrieb der zwölf Schleusen jährlich rechnen. Dieser Betrag, so König, setze sich maßgeblich aus den Personalkosten zusammen: den Kosten für die Schleusenwärter (man kalkuliert mit 13 Kräften), für Handwerker (2,6 Stellen) sowie eine Verbandsleitung. Zur KAG-Sitzung am 20. Februar sollen belastbare Zahlen vorliegen. Bis dahin werde die beauftragte Kanzlei die Wirtschaftlichkeitsanalyse - auf der Grundlage des aktuellen Szenarios - liefern, versicherten Boginski und König.

Genau diese Zahlen mahnte etwa Guido Zoschke an. Oderberg steht finanziell gesehen mit dem Rücken an der Wand. Sollte die Kommune jedes Jahr 100 000 Euro aufbringen müssen, "wären wir raus", redete der Stadtverordnete Tacheles. Nach aktuellem KAG-Verteilerschlüssel kämen auf Oderberg 30 000 Euro zu, hatte König sogleich ausgerechnet. Gleichzeitig aber betonend, dass es noch keine Regelung zu Anteilen und Stimmverteilung im Zweckverband, der als Strukturform favorisiert wird, gibt.

Günther Gollner forderte "alles schwarz auf weiß" und beanstandete trotz des Vortrags: "Ich bin nicht informiert." Er sprach von "scheinbaren Fakten", die nicht nachprüfbar seien. Die Wellen begannen hochzuschlagen. "Uns wurde die Entscheidung aufgezwungen. Es ist doch nicht so, dass wir ,Hurra, wir können den Kanal übernehmen!' geschrien haben", konterte Boginski. Natürlich sei es "eine Frage des Geldes und der emotionalen Bindung".

Joachim Büttner erinnerte indes an seine Erfahrungen mit dem Abwasser-Zweckverband ZWA. Hans Jörg Rafalski sprach über seinen inneren Zwiespalt, vom Wollen (Ja) und Können (Nein). Und vage von einer "Idee", die dem möglichen Verband jährlich 1,8 Millionen Euro in die Kassen spülen würde. Dieter Putz erklärte: "Es ist eine reine Kostenfrage. Wie viel Gefühl kann ich bezahlen?" Niederfinow, so befand er, habe "überhaupt nichts" von dem Projekt.

Karl-Heinz Dettmer und Klaus Butzkies widersprachen heftig, verwiesen auf das touristische Potenzial, aber auch auf den Hochwasserschutz. Andreas Preuß hielt ein flammendes Plädoyer für die Übernahme und den Erhalt der durchgängigen Schiffbarkeit: "Der Finowkanal ist unser Erbe." Und Sandra Riewe ergänzte: "Wenn wir geschlossen auftreten, haben wir eine viel bessere Verhandlungsposition." Beifall in der Runde.