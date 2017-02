7:1 gegen Schlusslicht erhält "Vize"-Chance

artikel-ansicht/dg/0/

Guben (cln) Während der Titelkampf in der Herren-Verbandsliga der Classic-Kegler nach dem beeindruckend klaren Erfolg des Tabellenführers Lok Cottbus bei der heimstarken Vertretung von Lok Elsterwerda II entschieden scheint, ist dem FC Schwedt der zweite starke Auftritt hintereinander gelungen. Mit dem 7:1 (3183:3019) bei Schlusslicht Lok Guben erhalten sich die Oderstädter die Chance zumindest auf den zweiten Platz - der Kampf um den "Vize-Titel" zwischen drei Teams scheint an den verbleibenden sechs Spieltagen sehr spannend werden zu können.

Nach dem jüngsten 7:1-Heimsieg gegen den Tabellenzweiten Grün-Weiß Friedrichshain begann der FC Schwedt auch auf der Gubener Anlage, auf der man zuletzt vor vier Jahren eine Begegnung bestritten hatte, mit zwei imposanten Resultaten: Das Start-Duo mit Marcel Leverenz (533 Kegel) und Steffen Schiller (544) konnte jeweils alle vier Bahnenvergleiche gegen Stefan Fuldt (479) und Burkhard Witt (511) für sich entscheiden. Dadurch lagen die Oderstädter nicht nur mit 2:0 Mannschaftspunkten, sondern gleich mal mit 87 Kegeln vorn. Für die höhere Zahl der Gesamtkegel gibt es am Ende des Wettkampfes noch zusätzliche zwei Zähler fürs Team.

Der Mitteldurchgang brachte ein Unentschieden. Abermals konnte Jörg Matthies (487:528/ 0,5:3,5 gegen Ralf Bartl) nicht seine Trainingsleistungen bestätigen, während Frank Pachmann beim 3:1/556:525 gegen Roland Ziersch stark auftrumpfte. Beim 3:1-Zwischenstand für die Gäste aus der Uckermark war der Kegelvorsprung somit nur um zehn Zähler geschmolzen.

Einmal mehr zum FCS-Tagesbesten avancierte schließlich Dirk Zarling, der sich mit 3,5:0,5/562:508 gegen Siegfried Kappel behauptete. Uwe Rödl kam zwar nicht hundertprozentig zurecht, aber ins Protokoll brachte er ein 3:1/501:468 gegen Frank Schulze. "Die bisher stärkste Leistung eines Gastes in dieser Saison", würdigte Gubens Mannschaftsleiter Bartl bei der Wettkampfauswertung. Immerhin verfehlte der FCS nur um 25 Kegel den Bahnrekord.

Nehmen die viertplatzierten Schwedter ihre derzeitige Form am 18. Februar mit nach Elsterwerda, könnten sie auch bei Lok II (5.) um die Siegpunkte kegeln und so weiter an einem Liga-Podestplatz schnuppern.