Arbeiten an Villa Sachs auf Hochtouren

Lehnitz (OGA) Eingerüstet steht sie da, das Dach ist stellenweise abgetragen und deswegen offen, Handwerker diverser Gewerke sind emsig im, am und auf dem Gebäude tätig. Die Arbeiten zur aufwendigen Sanierung der Villa Sachs an der Lehnitzer Magnus-Hirschfeld-Straße laufen noch immer auf Hochtouren. Am 7. März soll Richtfest gefeiert werden. Schon seit Herbst vorigen Jahres sind die 17 Wohnungen, die im ehemaligen jüdischen Erholungsheim auf einer Wohnfläche von 1 630 Quadratmetern entstehen, verkauft. Auf dem fast 15 000 Quadratmeter großen Grundstück in Lehnitzsee-Nähe ist aber noch viel mehr geplant.Insgesamt acht barrierefreie Seevillen mit mehr als 70 Wohnungen und zwei Tiefgaragen mit rund 100 Plätzen will die Firma Brenta Real dort noch errichten. Geschäftsführer Lothar Stenzel ist sicher, dass auch die Nachfrage für die Seevillen groß sein wird - ähnlich wie bereits bei der Villa Sachs. Der Name erinnert übrigens an das Berliner Stifterehepaar des jüdischen Erholungsheims, das bis Mai 1900 im traditionellen Landhausstil mit Jugendstilelementen errichtet wurde und bis zur Pogromnacht im November 1938 betrieben wurde.