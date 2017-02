artikel-ansicht/dg/0/

Barsinghausen (dpa) DFB-Präsident Reinhard Grindel und Fußball-Bundestrainer Joachim Löw haben nach den Ausschreitungen am Wochenende in Dortmund vor dem Bundesligaspiel gegen RB Leipzig harte Konsequenzen gefordert. «Mich bewegen die Ereignisse in Dortmund. Wir dürfen nicht zur Tagesordnung übergehen. Was muss eigentlich noch passieren, damit etwas passiert?», sagte DFB-Chef Grindel. «Diese Leute muss man aus dem Verkehr ziehen und drastisch bestrafen», sagte Löw beim Neujahrsempfang des Niedersächsischen Fußballverbandes. Löw kritisierte auch die Führungsriege der Borussia scharf.