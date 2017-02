Nachwuchskicker trumpfen beim Budenzauber auf

artikel-ansicht/dg/0/

Finowfurt (MOZ) Beim "Budenzauber" des FSV Schorfheide Joachimsthal in Finowfurt am Wochenende kamen nicht nur Erwachsene auf ihre Kosten. Auch drei Turniere für den Fußball-Nachwuchs hatte der Verein ausgerichtet.

Den Startschuss gaben die F-Junioren am Samstag-Morgen. "Das war ein richtiges Spaß-Turnier", sagt Turnierleiter Danny Peters. "Es ging dabei hauptsächlich um Freude an der Bewegung." Hier setzte sich unter Beifall der Zuschauer in der gut besuchten Hans-Wendt-Halle der heimische Verein durch. Es siegte der FC Finowfurt I vor dem SC Althüttendorf und Joachimsthal I. Das zweite Team der Joachimsthaler landete auf Platz vier vor dem Kerkower SC. Bester Spieler wurde Nick Mittelstädt (Finowfurt), bester Torhüter Arian Hansa (Kerkow) und bester Torschütze Jannik Kauschke (Althüttendorf).

Nach dem Turnier der Herren (MOZ berichtete) folgten am Sonnabend die Alten Herren. "Da die Oderkicker abgesagt hatten, haben wir den Turniermodus geändert und Jeder gegen Jeden spielen lassen", berichtet Danny Peters. "Die vielen Zuschauer sahen faire Spiele mit zahlreichen Toren." Favoriten bei den "Alten Herren" war die SG Finowfurt/Finow und der FC Schwedt - beides Teams, die auch am regulären Punktspielbetrieb teilnehmen. Und die beiden ließen nichts anbrennen. Die SG Finowfurt/Finow nutzte den Heimvorteil und siegte verlustpunktfrei vor dem Wiedersacher FC Schwedt. Es folgte die Ü 35 der SG Joachimsthal/Althüttendorf vor zwei reinen Freizeitmannschaften, dem Finowfurter SV auf Platz vier und dem Eberswalder SC auf Platz fünf. Sechster wurde der TSV Altreetz vor der Ü 45 von Joachimsthal/Althüttendorf. Zum besten Spieler wurde Daniel Schneider (Ü 35 Joachimsthal) gewählt. Bester Torhüter wurde Tetzner aus Schwedt vor Neumeister (Finowfurter SV).

Um 22 Uhr am Samstagabend war das Turnier beendet, am Sonntag ging es um 9.30 Uhr wieder weiter. Acht E-Junioren-Teams traten gegeneinander an. "Wir hatten das Turnier in Berlin ausgeschrieben, deshalb waren auch mehrere Berliner Mannschaften dabei. Und da hat man schon gesehen, dass die noch ein bisschen anders Fußball spielen können als unsere heimischen Mannschaften", sagt Danny Peters. "Die waren unseren Spielern körperlich und technisch schon überlegen", gibt er zu.

Das schlägt sich auch in den Ergebnissen wieder. Denn hier siegten gleich drei Teams aus der Hauptstadt. Platz eins ging an des FSV Berolina Stralau vor dem NFC Berlin und dem FC Viktoria Berlin. Der FSV Lok Eberswalde verteidigte mit Platz vier die Ehre des Barnim, es folgten der FV Preussen Eberswalde (5.), FSV Schorfheide Joachimsthal (6.), Fortuna Britz (7.) und der MSV Normannia 08 Berlin. Bester Torwart wurde Jonas Görtz von Preussen Eberswalde.

Anschließend waren die C-Junioren an der Reihe. Hier gab es ein etwas kurioses Ende. Gespielt wurde auch hier im Modus Jeder gegen Jeden. "Am Ende standen sich die TSG Einheit Bernau und RW Schönow gegenüber. Der Sieger hätte das Turnier gewonnen. Weil das Spiel aber 1:1-Unentschieden ausging, hatte am Ende Blau-Weiß Gartz die Nase vorn", berichtet Danny Peters. Es folgten auf Platz vier der FSV Lok Eberswalde, SG Joachimsthal/Friedrichswalde (5.), SG Ahrensfelde/Blumberg (6.) und Fortuna Britz (7.) Zum besten Torhüter wählten die Trainer hier Johannes Weinrich (RW Schönow).

Alle Ergebnisse unter: www.fsv-schorfheide.de