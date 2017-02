Volleyballer mit schmerzlicher Niederlage

artikel-ansicht/dg/0/

Essen (MOZ) Einen Punkt gewonnen, aber den möglichen Sieg verschenkt - so erging es den Volleyballern der TSGL Schöneiche in der 2.Bundesliga Nord bei der 2:3-Niederlage beim VV Humann Essen. Auch wenn die Vorzeichen für die Schöneicher vor der Partie beim Tabellensechsten alles andere als gut standen, und man dem hohen Favoriten trotz der Personalmisere überraschend einen Punkt abnehmen konnte, so schmerzt die Fünfsatz-Niederlage nach dem Spielverlauf dann doch etwas.

Der Mannschaft von Trainer Mewes Goertz gelang es nämlich trotz einer 2:0-Satzführung nicht, sich mit einem Auswärtssieg für einen bis dahin couragierten Auftritt zu belohnen. Die Schöneicher mussten sich den Hausherren letztlich doch noch mit 2:3 im Tie-Break geschlagen geben (25:20, 28:26, 25:14, 25:12, 15:11).

Besonders die nach der überraschenden Führung unerklärlich deutlich verlorenen Sätze drei und vier lagen dem Schöneicher Übungsleiter auch am Tag nach dem Spiel noch schwer im Magen: "Wir haben ab dem dritten Satz einfach aufgehört Volleyball zu spielen", war Mewes Goertz immer noch sichtlich konsterniert, wie sich sein Team ein bis dahin gutes Spiel noch komplett aus den Händen nehmen ließ.

"Dass Essen nach dem 0:2 noch einmal alles versuchen würde, ins Spiel zurückzukommen, war uns auch allen bewusst. Deshalb ist es für mich besonders unerklärlich, warum wir ab diesem Zeitpunkt einfach keine Lösungen mehr parat hatten und vollkommen unnötig in alte Muster verfallen sind", wirkte der 32-Jährige tatsächlich ein wenig ratlos.

Dennoch sieht der TSGL-Trainer den Punktgewinn gegen den Abstieg auch als solchen an, zumal auch die unmittelbare Konkurrenz im Kampf um den Klassenerhalt in der 2.Bundesliga Nord am Wochenende teilweise schmerzhafte Niederlagen einstecken musste. Und gegen einen dieser unglücklichen Verlierer, den FC Schüttorf - verlor in Frankfurt/Main und einen Tag später in eigener Halle das Derby gegen den Tabellenletzten TeBu Volleys Laggenbeck - muss die TSGL bereits am Sonnabend schon wieder im Heimspiel ran.

"Hier haben wir jetzt nicht nur die ärgerliche 0:3-Hinspielpleite wieder gutzumachen. Wir werden mit einem hoffentlich wieder vollzähligen Kader alles daran setzten, die Schüttorfer endgültig mit in den Abstiegskampf zu ziehen", hakt Mewes Goertz das Spiel gegen Essen endgültig ab und schaut ein wenig trotzig gleich wieder nach vorn.

TSGL Schöneiche: Kevin Meusel, Lennart Salabarria, Richard Dalbock, Daniel Hähnert, Ronny Wentzke, Florian Perlick, Christian Guß, Mathias Albrecht, Sebastian Grösch