Neue Rolle für "Schortie" Scheumann

Chorin (MOZ) Der Höhepunkt ist gleichsam der Auftakt: Mit der Eröffnung der Dauerausstellung am 8. April startet Kloster Chorin in die Hauptsaison 2017. Eine Saison mit einem gut gefüllten Veranstaltungskalender. Soeben ist das Jahresprogramm unter dem Titel "Kultur im Kloster" erschienen. Das Faltblatt listet insgesamt 49 Angebote auf. Die Palette reicht dabei vom Konzert über Theater bis zur Lesung.

Ungewöhnliches Interieur: Im alten Brauhaus, wo es künftig um die frühe Denkmalpflege geht, erinnert noch so manches an die Stallnutzung zu Schinkels Zeiten.

Neben dem Brandenburgischen Konzertorchester, das erneut mit dem Choriner Opernsommer zu Gast ist, sowie dem Choriner Musiksommer erwartet das Team um Leiterin Franziska Siedler am 13. Mai den Deutschen Ärztechor und das Deutsche Ärzteorchester zu einem großen Konzert. Eine Premiere für Chorin.

Im ehemaligen Infirmarium gibt es vier Sonderausstellungen mit bildenden Künstlern aus der Region. Verpflichtet wurden Hannelore Teutsch (Panketal), Klaus Ensikat und Astrid Weichelt (beide Berlin). Bereits am 18. März wird eine Schau zum Uckermärkischen Kunstpreis 2016 eröffnet.

Um Kunst etwas anderer Art, nämlich Baukunst, geht es bei der Sonderausstellung "Drei Schwestern" ab 9. September. Diese Schau, so verrät Siedler, beleuchtet die drei Stülerkirchen der Region (die Gotteshäuser Brodowin, Oderberg und Hohensaaten) und korrespondiert so zur Dauerausstellung, in deren Mittelpunkt unter anderem das Thema Denkmalpflege steht. Zum Begleitprogramm dieser Exposition gehören szenische Führungen. Der Eberswalder Schauspieler Steffen "Schortie" Scheumann schlüpft dazu in die Rolle des Baumeisters Stüler, einem Schinkel-Schüler.

Die Ostertage, die Kräuter- und Keramiktage sowie die Adventstage im Kloster gehören inzwischen schon zu den Kloster-Standards. Ebenso wie die Kapellenkonzerte und eine weitere Auflage von "Das Kloster ruft". Am 20. Mai sind die Choriner selbst zu einem Tag in das historische Gemäuer eingeladen. Am Tag drauf, dem Internationalen Museumstag, heißt es "Der letzte Martini". Das Männerensemble Vokalkolorit präsentiert ein Cross-over-Programm mit Titeln von den Comedian Harmonists, den Prinzen, den Beatles oder Bee Gees. Aber auch Martin Luther erweisen das Klosterteam sowie die Evangelische Kirche die Reverenz. Mit Musik aus der Reformationszeit.

Zunächst jedoch wirbt das Kloster auf Messen für sich und vor allem für die neue Exposition. Sprecherin Ulrike Schuhose wird auf der Reisemesse ITB in Berlin sowie einer Kulturtourismusmesse in Hamburg vertreten sein.

Kloster Chorin: bis 25. März täglich von 10 bis 16 Uhr geöffnet; danach täglich von 9 bis 18 Uhr; ab 1. April gelten neue Eintrittspreise