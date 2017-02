Hoffnung auf schnelle DSL-Technik

artikel-ansicht/dg/0/

Klosterfelde (MOZ) Lange war der längst fällige Breitbandausbau in Prenden, Klosterfelde und Zerpenschleuse gefordert worden, nun reagiert die Deutsche Telekom auf die Wünsche. Bei einem Termin im Wandlitzer Rathaus kündigten Regionalverantwortliche der Firma an, ab Mai werde der Ausbau des Breitband-Netzes beginnen. Demnach beginnen die Arbeiten mit der Errichtung von 30 Verteilerkästen. "Wir werden in diesem Jahr die notwendigen neuen Kabelverzweigerkästen in den Ortsteilen aufstellen und parallel mit den Tiefbauarbeiten und der Verlegung der Kupferstrecken beginnen ", teilte Frank Schulakowski, zuständiger Planer seitens der Telekom für den Breitbandausbau in den drei Wandlitzer Ortsteilen, mit.