Kreisumlage sinkt um ein Prozent

Erst in der vorigen Woche kam die Information vom Land: Der Landkreis erhält in diesem Jahr aufgrund veränderter Umlagegrundlagen 1,6 Millionen Euro mehr Schlüsselzuweisungen als bisher angekündigt. Hinzu kämen etwa drei Millionen Euro mehr Zuschuss für die Kita-Betreuung, informierte Rainer Schinkel. Deren Kosten steigen im Kreis, was in den bisher geplanten Zuschüssen seitens des Landes jedoch noch nicht berücksichtigt worden war.

Es zeichne sich außerdem ab, dass die Aufwendungen für die Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen niedriger sein werden. Man habe sich in der Verwaltungsspitze darauf geeinigt, dass die Kommunen von den Mehreinnahmen profitieren sollen. Da sich auch für sie die Umlagegrundlagen ändern und sie mehr Geld erhalten, würden die Mehreinnahmen aber kaum ankommen, da für alle Städte und Gemeinden damit automatisch auch die Kreisumlage anzieht. Deshalb wurde deren Prozentsatz gesenkt.

Die Änderungen sind erst vor wenigen Tagen im Landratsamt angekommen und noch nicht in den Entwurf des Haushalts des Landkreises eingearbeitet. Bis zum 2. Februar lag der Plan zur Einsichtnahme und Stellungnahme aus. Schinkel zeigte sich zuversichtlich, dass trotz der gravierenden Änderungen das Beteiligungsprozedere nicht noch einmal absolviert werden muss. Dann wäre die geplante Terminkette nicht einzuhalten. Im März soll der Kreistag den Haushalt beschließen. Am Montag berät der Beigeordnete und Kämmerer mit allen Amtsdirektoren und Bürgermeistern zum Haushalt. "Bei dieser guten Nachricht dürfte es seitens der Kommunen kaum Einwendungen geben", ist Ausschussvorsitzende Eva-Maria Stryß (Linke) überzeugt.

"Das ist eine sehr gute Nachricht", freute sich der Strausberger Kämmerer Sebastian Fröbrich am MOZ-Telefon. "Wir haben ja ebenfalls höhere Zuweisungen erhalten. Mit den veränderten Umlagegrundlagen wäre nicht viel davon übrig geblieben, da die Kreisumlage in gleichem Maße gestiegen wäre." Die Stadt ist der größte Kreisumlagenzahler in Märkisch-Oderland. Nach Berücksichtigung der neuen Umlagegrundlagen hätte Strausberg nach dem alten Hebesatz von 44,8 Prozent 12,86 Millionen Euro Kreisumlage gezahlt. "Jetzt sind es 12,58 Millionen Euro", so der Kämmerer. "Das ist auch für Strausberg eine beachtliche Größe, die jetzt für Investitionsvorhaben in der Stadt zur Verfügung steht."

In den kleinen Dörfern macht die Senkung um ein Prozent hingegen weit weniger aus. "Aber jeder Euro mehr in der Kasse hilft unseren finanzschwachen Kommunen", sagt die Golzower Kämmerin Iris Steindorf. Von den höheren Zuweisungen bleibe letztlich auch immer der größere Betrag in der Kommune, selbst wenn ein Teil als Kreisumlage wieder abfließt. Die veränderte Kreisumlage spart der Gemeinde Zechin 2794 Euro gegenüber dem schon beschlossenen Haushaltsplan. Da Zechin im Haushaltssicherungskonzept arbeiten muss, hilft jede Mehreinnahme. Für Golzow sind es 6100 Euro, die weniger an den Kreis fließen. Auch Seelow kommt das eine Prozent zugute. Die Kreisumlage reduziert sich um 53 000 Euro gegenüber dem im Dezember beschlossenen Plan. "Das ist ein gutes Zeichen für die Kommunen", sagt Bürgermeister Jörg Schröder (parteilos). "Mehreinnahmen verschaffen uns die Möglichkeit, in der Stadt zu investieren."

Für den Landkreis könnten noch weitere Einnahmen fließen. Wie Rainer Schinkel erläuterte, beträfen die Mehreinnahmen in keiner Weise den Bereich Flüchtlingsunterbringung. Die Kreise und kreisfreien Städte ringen seit Monaten mit dem Land darum, dass es sich an den tatsächlichen Kosten beteiligt. In Märkisch-Oderland seien viele Heimplätze nicht belegt. Erstattet bekommt der Kreis nur Geld für tatsächlich vor Ort lebende Flüchtlinge. Die Linke will das Thema noch einmal in der Koalition auf den Tisch bringen.