Schüler lernen aus Pawelziks Leben

Mit Hilfe von Workshops haben die drei Sozialarbeiterinnen den Oberschulen Wriezen, Neutrebbin und Letschin in Zusammenarbeit mit dem Christlichen Verein Junger Menschen (CVJM) nun erstmals die Wanderausstellung zu Fritz Pawelzik vorgestellt.

"Diese Ausstellung haben wir aus dem alten Jugendprojekt Zeitensprünge von vor zwei Jahren zusammengestellt", sagte Dagmar Bergmann. "Eine Ausstellung und externe Unterrichtsform, die beim CVJM kostenlos ausgeliehen werden." Etwa für Schulen oder andere Einrichtungen, die sich mit dem Thema Zweiter Weltkrieg näher befassen wollen.

Die Zehntklässler der Salvador-Allende-Schule entdeckten das Leben des Zeitzeugen am Dienstag in drei Gruppen. Anne Frisch, Sozialarbeiterin der Oberschule Neutrebbin, regte eine Diskussion zum Thema Selbstverständlichkeit an. Dafür sollten die Schüler Hierarchien für Dinge und Möglichkeiten erstellen. So nannten beide Gruppen etwa die Versorgung mit Wasser sowie ein Dach über den Kopf als lebensnotwendigste Gegebenheiten. Die Schüler der zweiten Gruppe erkundeten das Thema Freundschaft. Dafür verdeutlichte Dagmar Bergmann das Netz der Verbindungen Pawelziks mit einem Wollknäuel. Die dritte Gruppe diskutierte über das Thema Glaube. Ein Thema, dem sich Pawelzik in seinem späteren Wirken als "Missionar" besonders gewidmet hatte. "Mit den Schülern versuchen wir zu definieren, ob es einen oder mehrere Glauben gibt und woran sie selbst Glauben", sagte Monika Weiß, Sozialarbeiterin der Oberschule Letschin, die die dritte Gruppe leitete.

Der 1927 im Ruhrgebiet geborene und 2015 gestorbene Pawelzik hatte in den Schulen des Oderlandes immer wieder von seinem Lebensweg berichtet. Pawelzik sei ein wichtiger und mutiger Zeitzeuge gewesen, der auch an der Allende-Schule häufiger zu Gast gewesen sei, sagte der stellvertretende Schulleiter und Geschichtslehrer Frank Püschel.

Das Thema Zweiter Weltkrieg arbeiten die Neunt- und Zehntklässler der Schule in Exkursionen zur Gedenkstätte Seelower Höhen oder zum Haus der Wannsee-Konferenz auf, so Püschel.

Bestellung der Ausstellung unter: Tel. 03346 843178 oder 033456 72704