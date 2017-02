Schatzkiste für Forscher

artikel-ansicht/dg/0/

Von der Arbeit im weltabgeschiedenen Elfenbeinturm hält Hannah Lotte Lund gar nichts. "Jede Wissenschaft, die nicht vermittelt werden kann, ist sinnlos", sagt die promovierte Historikerin, deren Ansatz es ist, die Ergebnisse ihrer Arbeit in die Welt hinauszutragen. "Indem man den Leuten nicht nur erzählt, was man macht, sondern mit ihnen aktiv wird, erfährt man auch, was sie interessiert." Und sie selbst sei äußerst neugierig zu erfahren, wie die Frankfurter eigentlich ticken.

Im August vergangenen Jahres hat Hannah Lotte Lund die Leitung des Kleist Museums von Wolfgang de Bruyn übernommen, der den Posten neun Jahre lang innehatte. Damit ist sie die erste Direktorin nach vier Männern an der Spitze der Gedenk- und Forschungsstätte. "Die Museumsleitung ist vielerorts noch eine Männerdomäne, auch wenn im Betrieb viele Frauen tätig sind", hat Hannah Lotte Lund festgestellt. Nachdem sie die Geschäfte von Wolfgang de Bruyn praktisch "im Fluge" übernommen und viele Projekte zunächst fortgeführt habe, macht sie sich nun daran, eigene Schwerpunkte zu setzen.

An Ideen mangelt es nicht: Hannah Lotte Lund regt ein Kombiticket an, das zum Besuch aller Museen der Stadt berechtigt. "Eine Tasse Kaffee könnten die Leute bei uns auch bekommen", sagt sie mit einem Augenzwinkern. Die Internetseite des Kleist Museums soll künftig auch in polnischer Sprache abrufbar sein, zudem sollen Führungen auf Polnisch ins Programm aufgenommen werden. Thematisch möchte Hannah Lotte Lund sich der Kleist-Rezeption in Mittel- und Osteuropa widmen und sucht dazu Kooperationspartner.

Als Forscherin kennt sie das Kleist Museum bereits seit Jahren. 1971 nahe der dänischen Grenze geboren, studierte Hannah Lotte Lund Germanistik und Geschichte an der Berliner Humboldt Universität. Ihre Liebe zur Literatur des 18. Jahrhunderts habe sie bereits als Kind entdeckt, verrät sie. "Ich war schüchtern, Schiller, Kleist und ihre Figuren waren meine Helden." Später promovierte sie über die jüdische Salonkultur des 18. Jahrhunderts in Berlin und deren Vernetzung in Richtung Brandenburg. "Die Zeit um 1800 ist für mich eine der interessantesten, es war eine Zeit des Umbruchs, in der viel Neues geboren wurde." 2011 erforschte sie als Stipendiatin des Kleist-Fellowships in Frankfurt und Umgebung die sogenannten Musenhöfe als ländliche Gegenstücke zu den städtischen Salons. "Das war mein Anruf aus Hollywood", erinnert sie sich. Das Ergebnis ihrer Arbeit war eine Wanderausstellung, die in 14 Orten in Deutschland und Polen gezeigt wurde. Das Kleist Museum habe sie als Schatzkiste für Forscher und Studenten kennengelernt, daher möchte sie diesen Aspekt in Zukunft wieder bekannter machen. Dabei helfen sollen internationale Tagungen und Konferenzen, unter anderem in den Sommermonaten zum Thema Kleist und die Religion.

2017 wird auch im Kleist Museum im Zeichen Martin Luthers stehen. "Hier war Luther nie. Glaubensfragen" lautet das etwas provokante Motto der Kleist-Festtage. "Dabei wollen wir der Sprachgewalt Luthers in Kleists Texten nachgehen", sagt Hannah Lotte Lund. Zudem habe Kleist mit seiner Darstellung Luthers in der Novelle "Michael Kohlhaas" das Bild des Reformators geprägt. In Zusammenarbeit mit der evangelischen Kirche soll daher in der Gertraudkirche eine Kohlhaas-Lesung stattfinden, an der sich möglichst viele Frankfurter beteiligen.

Nicht hoch genug einzuschätzen sei die Arbeit von Christina Dalchau, die als Museumspädagogin seit mehr als zehn Jahren tausende Schüler bei Führungen und in Projekten mit Kleist und seinem Werk bekannt gemacht hat. Hannah Lotte Lund bedauert sehr, dass die Stelle befristet ist und jährlich neu mit dem Bildungsministerium verhandelt werden müsse.

Hannah Lotte Lund informiert auch darüber, dass die von der Landesregierung geplante Überführung des Kleist Museums in eine Stiftung weiter vorangetrieben wird. 2019 soll es soweit sein. Derzeit befindet sich das Museum in Trägerschaft des 1995 gegründeten Vereins "Kleist-Gedenk- und Forschungsstätte" und wird mit öffentlichen Mitteln finanziert, die vom Bund, vom Land und von der Stadt bereit gestellt werden.