Geflügelpest amtlich festgestellt

Bad Saarow (MOZ) Die in der vergangenen Woche an der Uferpromenade in Bad Saarow aufgefundenen toten Schwäne waren mit dem hochansteckenden Vogelgrippe-Virus H5N8 infiziert. Dies hat das Friedrich-Loeffler-Institut am Montag bestätigt, wie das Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt des Landkreises Oder-Spree mitteilte.Entsprechend den Vorgaben der Geflügelpest-Verordnung hat die Behörde einen Sperrkreis im Radius von einem Kilometer um den Fundort der infizierten Wildvögel eingerichtet. Der Sperrbezirk umfasst den kompletten Ortsteil Bad Saarow Mitte und wird durch die Ortsausgänge in alle Richtungen begrenzt. In diesem Gebiet sind sieben Geflügelhalter registriert, für die verstärkte Beschränkungen gelten. Außerdem wurde ein Beobachtungsgebiet festgelegt, das einen Radius von mindestens drei Kilometern hat und in dem es aktuell 55 Geflügelhalter gibt.